O programa Giro VEJA, um resumo com as principais notícias do dia, ganha uma segunda versão, logo no começo da manhã, para ser ouvido no Google Assistente. Durante a tarde, o noticiário é atualizado com a já tradicional versão que está no ar desde o início do serviço da gigante de tecnologia, em novembro do ano passado.

Para escutar é bem simples: basta dizer “Ok, Google, ouvir notícias de VEJA”. O programa também está disponível no Spotify, bastando procurar por Giro VEJA.