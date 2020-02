Flávio Dino, a nova aposta da esquerda para a corrida presidencial

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Funcionário da semana – Flávio Dino 00:00 23:20



Uma das principais apostas da esquerda para a eleição de 2022, o governador Flávio Dino é um comunista no comando do Maranhão. Como mostrou reportagem de VEJA, na gestão do político do PCdoB, o estado registrou importantes avanços em índices de qualidade de vida, como saúde e educação, mas viu ampliar-se a concentração de renda e o desemprego.

Como se não bastasse, ele conseguiu uma “façanha” às avessas: em sua gestão, a miséria aumentou ainda mais no mais miserável de todos os estados brasileiros. Como “remédio”, o governador vem abrindo de forma temerária os cofres. Nesse aspecto, provou ser um comunista. Os últimos três anos do Maranhão foram no vermelho, com déficits consecutivos.

Conheça os detalhes de cada etapa da história de Flávio Dino em mais uma edição do podcast Funcionário da Semana.