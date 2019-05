Marcelo Crivella: um prefeito no purgatório

Marcelo Crivella assumiu a prefeitura do Rio de Janeiro há pouco mais de dois anos, mas segue sendo pastor em tempo integral. O chefe da administração municipal da capital fluminense colecionou algumas polêmicas na sua gestão, como, por exemplo, oferecer ajuda a pastores e fiéis que necessitem de cirurgias de catarata.

Ele também já brigou com a Polícia Militar do Rio de Janeiro e chegou a afirmar que o Estado é uma ‘esculhambação completa’.

A quinta edição do podcast Funcionário da Semana conta a trajetória (e as polêmicas) do político do PRB.