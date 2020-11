Como os paulistanos são privilegiados

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 18 de novembro 00:00 10:44



A eleição do último domingo, 15, foi uma grande derrota para Jair Bolsonaro. Quase todos os candidatos que ele indicou perderam. Até os puxa-sacos que usaram o sobrenome do presidente para chamar a atenção não foram eleitos. A única exceção foi seu filho Carlos, que foi reeleito como vereador no Rio de Janeiro, mas com uma votação muito menor do que em 2016.

Mas não foi apenas o dedo podre do presidente em indicar candidatos fracos que marcou a eleição. A ideia de Bolsonaro foi derrotada.

Entenda nesta edição do podcast Traumann Traduz