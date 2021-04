Como o general Pazuello ferrou com o Exército

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 22 de abril de 2021 00:00 12:27



Bastidores vindos de Brasília apontam que o ex-comandante do Exército Edson Pujol comentou com o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello que, ‘quando o presidente Jair Bolsonaro lhe proibiu de comprar vacinas, você deveria ter pedido demissão. Obedecendo, você se ferrou e nos ferrou junto’.

Mas a história não é bem assim. Pazuello foi covarde ao não comprar as vacinas, mas ele também foi desleal com o Exército. Sua incompetência prejudicou a imagem dos militares, mas ele não é o único culpado. Nem na época da ditadura, os militares tiveram tantos cargos dentro do governo como no atual momento. E muitos são despreparados para determinadas posições.

Entenda nesta edição do podcast Traumann Traduz