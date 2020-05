Como a imagem de Bolsonaro está estragando a imagem do Brasil

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 18 de maio 00:00 6:02



A primeira página do jornal francês Le Monde desta segunda-feira, 18, traz fotos de covas sendo abertas e o texto “Bolsonaro ignora catástrofe”. No editorial, o principal jornal francês acusa o presidente brasileiro de conduzir o país a um caminho perigoso, especialmente ao demitir o segundo ministro da saúde em um mês e insistir em uma postura negacionista diante do coronavírus. O americano The New York Times e o argentino Clarín também fizeram críticas ao atual governo brasileiro.

A condução do governo Bolsonaro na questão do coronavírus levou o Brasil a se tornar um pária internacional. E isso pode prejudicar o país em vários aspectos. Entenda nesta edição do podcast Traumann Traduz