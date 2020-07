Bolsonaro pode ser condenado por genocídio?

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 22 de julho 00:00 11:50



A polêmica entre Gilmar Mendes e o Exército sobre a cumplicidade das Forças Armadas em um suposto genocídio no desastre do combate ao coronavírus gerou muita fumaça, mas pouca luz.

As pessoas discutiram se a palavra genocídio era exagerada, se não haveriam novas manifestações pedindo o fechamento do Supremo, se Pazuello seguiria no Ministério da Saúde, mas quase ninguém discutiu sobre uma questão fundamental: o governo brasileiro pode ser processado nos tribunais internacionais pelas mortes por Covid-19 no Brasil?

Gilmar Mendes ouviu que sim. Juristas europeus estariam se preparando para iniciar um pedido de abertura de investigação internacional contra Jair Bolsonaro e o general Pazuello pelos erros que ampliaram o número de mortos no Brasil. O principal argumento do pedido seria a distribuição de cloroquina nas aldeias indígenas.

