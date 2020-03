A desorientação do governo Bolsonaro com a crise do coronavírus

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. Podcasts Traumann Traduz – 23 de março 00:00 7:53



A edição e depois o cancelamento de um trecho da MP que permitia a empregadores não pagar salários de funcionários em quatro meses é prova de que o Bolsonaro não sabe o que fazer em relação à pandemia de coronavírus, tanto na questão da saúde quanto na da economia. Um dia, diz que é ‘gripezinha’. Em outro, o ministro da Saúde diz que pode alterar as eleições de outubro. É como se o governo fosse uma biruta de aeroporto, que vai e volta de acordo com o vento. No episódio da semana, uma análise sobre como o presidente vem se comportando diante daquela que é provavelmente a pior crise das nossas vidas.