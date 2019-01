Willian Farias é o sétimo reforço do São Paulo para 2019

O São Paulo confirmou nesta quinta-feira, 3, seu sétimo reforço para a temporada 2019, o volante Willian Farias, de 29 anos, que defendeu em 2018 o Vitória, rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2014, o jogador foi campeão brasileiro com o Cruzeiro.

Willian Farias assinou contrato até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas. Ele vai brigar por uma vaga com Hudson, Jucilei, Liziero e Luan.

Também chegaram ao clube Hernanes; o goleiro Tiago Volpi; o lateral-direito Igor Vinícius; o lateral-esquerdo Léo; o meia-atacante Biro Biro; e o atacante Pablo. Na quarta, Vagner Mancini foi anunciado novo coordenador técnico de futebol.

Campeão estadual

Nascido em Curitiba, Willian Farias foi revelado pelo Coritiba. Lá foi campeão paranaense em 2010, 2011, 2012 e 2013 e da Série B, em 2010. Em 2014, se transferiu para o Cruzeiro, pelo qual também foi campeão estadual e do Brasileirão. No Vitória desde 2016, foi campeão baiano em 2016 e 2017.

A pré-temporada do começa nesta quinta, mas parte do grupo já vai viajar para os Estados Unidos na sexta, para a disputa da Florida Cup, quadrangular amistoso que terá também o Flamengo, o Eintracht Frankfurt (Alemanha) e o Ajax (Holanda).