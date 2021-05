Volpi defende pênalti e São Paulo empata com o Fluminense no Brasileiro

Campeão do Paulista, o São Paulo estreou com um empate no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Hernán Crespo recebeu o Fluminense, no Morumbi, neste sábado, 29, e empatou por 0 a 0. A partida contou com Tiago Volpi defendendo um pênalti de Nenê ainda no primeiro tempo.

Na próxima rodada do Brasileirão, o São Paulo visita o Atlético-GO, no sábado, 5, às 19h. Antes, a equipe paulista encara o 4 de Julho pela partida de ida da terceira rodada da Copa do Brasil, fora de casa, na terça-feira, 1, às 21h30. Já o Fluminense, atuando em casa, recebe o Red Bull Bragantino pela mesma fase da Copa do Brasil na quarta-feira, 2, às 21h30, e encara o Cuiabá pelo Brasileirão no domingo, 6, às 11h.

Se o time da casa não conseguiu construir boas oportunidades, o Fluminense parou por três vezes no goleiro Tiago Volpi. Logo aos 3 minutos, Abel Hernández recebeu um belo lançamento de Egídio, adiantou a bola e encheu o pé, para uma grande defesa do goleiro.

Ainda na etapa inicial, aos 28 minutos, o Fluminense desperdiçou um pênalti. Igor Vinícius derrubou Abel Hernández dentro da área e o árbitro assinalou a infração. Na cobrança, Nenê bateu no canto esquerdo e Volpi defendeu. Já no segundo tempo, com menos de um minuto, Gabriel Teixeira carimbou a trave, após desvio de Volpi, e por pouco o Fluminense não abriu o placar.

Já na reta final, Joao Rojas teve duas grandes chances. Na primeira, aos 40 minutos, o atacante desviou de joelho um cruzamento de Reinaldo e a bola raspou a trave. Aos 48 minutos, o equatoriano, dentro da área, mandou por cima da meta.