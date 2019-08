Torcedor tem mal súbito e morre na Arena durante Grêmio x Chapecoense

Um torcedor morreu na noite desta segunda-feira 5 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, durante o jogo em que Grêmio e Chapecoense empataram por 3 a 3 pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pela administração do estádio, que emitiu nota para a imprensa.

De acordo com o comunicado, a pessoa, ainda não identificada, teve um mal súbito durante o primeiro tempo do jogo.

A nota do estádio ressalta que todo o atendimento foi prestado pela equipe médica em plantão, mas o torcedor não resistiu.

Veja, abaixo, a nota divulgada pela Arena do Grêmio:

“Um torcedor teve um mal súbito, ainda durante o primeiro tempo da partida desta segunda-feira (05). Todo atendimento foi prestado pela equipe médica de plantão na Arena, mas, infelizmente, ele não resistiu. A Arena se solidariza com familiares e amigos do torcedor diante do triste ocorrido”.