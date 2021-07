Time de Abel Braga estreia com derrota no Campeonato Suíço

O técnico Abel Braga, em sua primeira partida oficial como técnico do Lugano, da Suíça, perdeu por 2 a 0 para o Zurique, neste domingo, 25, em casa, na estreia do Campeonato Suíço. Nos amistosos pré-temporada, o clube empatou três partidas, incluindo uma derrota nos pênaltis para a Inter de Milão.

O Zurique venceu com dois gols ainda na primeira etapa anotados por Guerrero e Marchesano. O time de Abel Braga encara o Servette pela segunda rodada do Campeonato Suíço, no próximo domingo, dia 1º de agosto, fora de casa.

LIVE – Conferenza stampa di Lugano – Zurigo https://t.co/qHaMnlLdOF — FC Lugano (@FCLugano1908) July 25, 2021