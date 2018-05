Sem Daniel Alves, quem deve ser o titular da seleção na Copa?

O lesão no joelho que tirou Daniel Alves da Copa do Mundo da Rússia é um grande baque para a seleção brasileira de Tite. O lateral-direito de 35 anos era um dos líderes do time, o mais cotado para ser o capitão do Brasil numa eventual final, e seus reservas foram pouquíssimo testados. Com a confirmação do corte de Daniel Alves nesta sexta-feira, Tite deverá decidir quem será seu substituto na Rússia: os favoritos à vaga são Fagner (Corinthians), Danilo (Manchester City), Rafinha (Bayern de Munique) e Fabinho (Monaco). Quem é o mais indicado? Vote na enquete:

A lista de 23 convocados será divulgada na próxima segunda-feira, às 14h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio. Todos os candidatos da lateral têm pontos fracos em suas candidaturas. Fagner, convocado com mais frequência, tem a confiança de Tite desde os tempos de Corinthians, mas atualmente se recupera de lesão na coxa e é quem tem menos experiência internacional.

Rafinha, na Europa desde 2005, é o mais consagrado deles, mas teve apenas uma chance com Tite – que recentemente assistiu, in loco, ao jogo diante do Real Madrid, em que Rafinha falhou no gol da equipe espanhola.

Contra Danilo e Fabinho pesa o fato de ambos estarem jogando fora de posição nesta temporada: o primeiro foi reserva e atuou como lateral-esquerdo e até zagueiro no time de Guardiola; o segundo vem jogando no meio-campo do Monaco. Edilson, do Cruzeiro, corre por fora. Outra possibilidade, pouco provável, seria Tite deslocar Marquinhos para a lateral-direita (posição em que o zagueiro titular já atuou algumas vezes) e incluir Thiago Silva no time.