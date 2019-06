Saiba como assistir a Uruguai x Peru, com Suárez, Cavani e Guerrero

Uruguai e Peru se enfrentam neste sábado, 29, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h, pelas quartas de final da Copa América, com transmissão pelo canal fechado SporTV. A aposta uruguaia é na sua dupla de ataque, Suárez e Cavani, que fazem parte da seleção desde 2011 e representam hoje, nas palavras do treinador Óscar Tabárez, a “plenitude futebolística”. No Peru, a esperança de gols está depositada em Guerrero.

Cavani e Suárez não têm posição fixa. Fazem um intenso revezamento no campo. Quando um busca a bola, o outro procura o limite da linha defensiva do rival e já se prepara para a definição. Em 2017, Cavani jogava aberto pelos lados e Suárez fixo na área. O sistema mudou. O craque do Barcelona tem 57 gols pela seleção; o jogador do PSG soma 47.

Ambos estão voltando de sérias lesões. Suárez foi submetido a uma cirurgia no joelho direito em maio. Cavani se recuperou de um problema no quadril. Hoje, eles terão a companhia de Nandez, que ganhou a posição de Lodeiro, além de Arrascaeta, Valverde e Bentancur.

O jogo em Salvador será contra uma equipe ferida pela goleada do Brasil por 5 a 0. O Peru tem dois objetivos para tentar avançar: resgatar a organização tática e apostar no artilheiro Paolo Guerrero.

(Com Estadão Conteúdo)