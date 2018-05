PSG negocia com o goleiro Buffon

Assim que Gianluigi Buffon anunciou sua saída da Juventus após 17 temporadas na última quinta-feira, o Paris Saint-Germain não perdeu tempo e viu a oportunidade de reforçar sua meta com o veterano goleiro italiano. Segundo informações do jornal francês L’Équipe desta sexta-feira, o clube de Neymar tem mantido contato com Buffon, que estuda a proposta.

De acordo com a publicação, o PSG não confirmou o fechamento da negociação, mas considera que Buffon ainda poderia jogar por uma ou duas temporadas em alto nível. O clube de Paris também vem sondando outros grandes nomes para o setor: Thibaut Courtois, do Chelsea, Jan Oblak, do Atlético de Madrid, e Gianluigi Donnarumma, do Milan.

Os três têm uma desvantagem em relação a Buffon: custariam caro a uma equipe que corre o risco de ser punida por não respeitar o “fair play” financeiro devido a contratações multimilionárias, com destaque para a de Neymar. Buffon ficará livre a partir do dia 30 de junho, então o clube que o contratar não terá que pagar nada à Juventus.

Um dos grandes goleiros de todos os tempos, Buffon anunciou sua saída da Juventus, mas não definiu se irá se aposentar ainda em 2018. O jogador disse ter boas propostas para seguir jogando fora da Itália e para se tornar dirigente, e que tomará sua decisão após semanas de descanso.

(com agência EFE)