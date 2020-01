PSG goleia Monaco e Neymar chega a 8 jogos seguidos com gol

Três dias depois de um emocionante empate na capital francesa, Paris Saint-Germain e Monaco voltaram a se enfrentar nesta quarta-feira 15, em jogo adiado do Campeonato Francês, e a equipe de Neymar e Kylian Mbappé venceu com facilidade, por 4 a 1, no Principado. O atacante brasileiro marcou um gol de pênalti e chegou a oito jogos seguidos balançando as redes.

Mbappé foi o destaque da partida com dois belos gols, o último deles com assistência de Neymar. Sarabia marcou o outro gol do PSG, enquanto Bakayoko diminuiu para o time da casa. Com a vitória, o PSG ampliou sua vantagem na liderança da Ligue 1, com 49 pontos, oito a mais que o vice-líder Olympique de Marselha. O Monaco é o nono, com 29 pontos.

Nos últimos oito jogos, Neymar somou nove gols e sete assistências. Nesta quarta, o camisa 10 voltou a brilhar com dribles e só não marcou mais gols, pois o goleiro Lecomte também estava em tarde inspirada e fez belas defesas, uma delas em uma finalização de letra.