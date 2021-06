Lewandowski desencanta e Polônia segura empate com a Espanha na Eurocopa

A Espanha segue sem vencer pela Eurocopa. Neste sábado, 19, a seleção comandada por Luis Enrique empatou por 1 a 1 com a Polônia, em Sevilha, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Os espanhóis abriram o placar com Álvaro Morata, enquanto os poloneses igualaram o marcador com Robert Lewandowski, o melhor jogador do mundo da última temporada pela Fifa e que desencantou no torneio. O jogo ainda contou com pênalti desperdiçado por Gerard Moreno já no segundo tempo.

As duas seleções entram em campo pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa nesta quarta-feira, 23, às 13h (de Brasília). Enquanto a Espanha encara a Eslováquia, em Sevilha, a Polônia enfrenta a Suécia, em São Petersburgo, na Rússia.

Agora, a Suécia lidera o grupo E, com 4 pontos, seguida pela Eslováquia, com 3. A Espanha está em terceiro, com 2 pontos, e a Polônia é a lanterna com apenas 1. Na última sexta, 18, a Suécia bateu a Eslováquia por 1 a 0. A seleção espanhola corre risco de ficar de fora das oitavas e precisa de uma vitória na rodada final da fase de grupos para carimbar uma vaga.

Na partida, a Espanha abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Gerard Moreno carregou a bola e, da entrada da área, bateu rasteiro em direção ao gol. Álvaro Morata apareceu no meio do caminho e tocou para o fundo da rede. O bandeirinha assinalou impedimento, mas o VAR fez a revisão do lance e validou o tento.

Já na etapa final, aos 8 minutos, Robert Lewandowski desencantou. O atacante recebeu um cruzamento pela direita de Kamil Józwiak, ganhou pelo alto de Aymeric Laporte e testou para o fundo do gol.

Com pouco mais de um minuto de distância, os espanhóis desperdiçaram a chance de retomar a dianteira do placar. Jakub Moder pisou em Moreno dentro da área e, após consultar o VAR, o árbitro assinalou uma penalidade. O próprio meia foi para a cobrança e carimbou a trave. Na sobra, Morata mandou por cima da meta defendida por Wojciech Szczesny.