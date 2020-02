Em guerra com Flamengo, Globo passará Volta Redonda x Boavista no domingo

O embate comercial entre Flamengo e Globo, que contou até com participação do apresentador Fausto Silva, segue quente. Nesta quarta-feira, 12, apenas quem for ao Maracanã poderá assistir ao Fla-Flu pela semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, já que a emissora não pode transmitir jogos do clube Carioca no Estadual. A Globo, no entanto, tomou uma decisão incomum e confirmou que irá transmitir a outra semifinal mesmo se tratando de um duelo entre equipes pequenas: Volta Redonda x Boavista, às 16h, no próximo domingo 16.

O jogo terá narração de Luís Roberto e comentários de Roger Flores e Pedrinho. Com isso, a Globo terá uma rodada dupla de futebol, já que o domingo marcará a estreia do Flamengo na TV em 2020: às 11h, o time disputará a Supercopa do Brasil, diante do Atlhetico Paranaeanse, às 11h, com narração de Galvão Bueno – o veto do clube à emissora é válido apenas para o Estadual. Nesta quarta-feira, a Globo passará o duelo entre Vasco e Altos, do Piaúi, às 21h30, pela primeira rodada da Copa do Brasil.

Flamengo e Globo entraram em litígio em relação ao Campeonato Carioca, pois o clube considera que, por estar valorizado com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores, deveria receber quantia bem superior a Vasco, Botafogo e Fluminense (atualmente elas são divididas de forma igualitária). A diretoria rubro-negra também entrou com ação na Justiça contra a emissora ao denunciar supostas irregularidades nos contratos de direitos do Brasileirão.

Na última segunda-feira 10, a confusão ganhou um novo capítulo depois que a o Flamengo acusou o apresentador Fausto Silva de ter agido de forma “leviana e inconsequente” ao criticar a postura da diretoria rubro-negra nas negociações com as famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. O clube denunciou ainda uma suposta perseguição ao Flamengo devido a “interesses comerciais não atendidos’, o que a Globo negou com veemência.