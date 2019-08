Cristiano compara rivalidade com Messi a Senna x Prost e cogita jantar

Ao longo dos últimos anos, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ganhadores de cinco Bolas de Ouro cada um, foram amenizando o clima de rivalidade esportiva e dando sinais mais claros de admiração mútua. Em entrevista à emissora TVI, de seu país, divulgada na quarta-feira 21, o atacante português da Juventus comparou sua relação com o argentino à de outros esportistas famosos e deixou aberta a possibilidade de um dia jantar com o atacante do Barcelona.

“Não tenho dúvida nenhuma de que ele me faz ser um melhor jogador e eu faço o mesmo com ele. Não é casualidade, aconteceu no basquete com Jordan, na Fórmula 1 com Ayrton Senna e Prost. As rivalidades são boas, são saudáveis. Admiro muito a carreira que ele tem feito e ele já disse publicamente que teve pena de eu deixar a liga espanhola. Porque era uma rivalidade que ele sentia e gostava dessa picardia”, comentou Cristiano, que atuou pelo Real Madrid entre 2009 e 2018 e sempre teve o Barcelona de Messi como principal concorrente.

Cristiano Ronaldo disse ter “uma excelente relação profissional”, com Messi pelo fato de ter coincidido com o argentino nas principais competições e premiações individuais. E abriu às portas para um possível primeiro jantar com seu grande antagonista. “Nunca aconteceu, mas por que não no futuro? Não teria qualquer problema. Ele é argentino, a minha namorada também é”, disse, citando a modelo Georgina Rodríguez.