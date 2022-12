DOHA – No jogo que abriu a segunda fase da Copa do Mundo do Catar, a Holanda confirmou o favoritismo e eliminou os Estados Unidos nas oitavas de final com um triunfo por 3 a 1 na tarde deste sábado, 3, no Estádio Khalifa.

A Holanda construiu a vantagem na primeira etapa, com gols de Memphis Depay e Daley Blind e ainda tirou duas bolas em cima da linha no segundo tempo antes de Haji Wright diminuir. No fim, Denzel Dumfries espantou a zebra em Doha, em duelo apitado pelo brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

Com o triunfo, a Holanda enfrentará nas quartas de final, em 9 de dezembro, o vencedor do duelo entre Argentina e Austrália, que completam a rodada deste sábado a partir das 16h (de Brasília).

A seleção americana chegou empolgada depois de eliminar Irã e País de Gales na fase de grupos e até teve a primeira chance clara, com seu principal jogador, Christian Pulisic, que saiu cara a cara com Andries Noppert, mas chutou em cima do goleiro.

O castigo veio cedo, aos 10 minutos, quando Dumfries recebeu pela direita e cruzou por baixo para Memphis Depay bater firme, cruzado, sem chances para Mathew Turner. O camisa 10 se isolou como segundo maior artilheiro da seleção holandesa, com 43 gols, sete a menos que o recordista Robin Van Persie.

A Holanda controlou bem o jogo e chegou ao segundo em jogada bastante semelhante. Dumfries avançou pela linha de fundo e passou rasteiro para a marca do pênalti, onde Daley Blind apareceu livre para completar para as redes.

Os EUA foram para o tudo ou nada no segundo tempo e quae se diminuíram em escanteio, após bate rebate em que Tim Ream mandaria para as redes não fosse o corte salvador, quase em cima da linha, de Cody Gakpo, um dos artilheiros da competição com três jogos.

A Holanda por pouco não ampliou em um bonito chute de fora da área de Depay, bem defendido por Turner. O goleiro americano ainda faria mais duas belas defesas, em chute de Koommeiners e, no rebote, em cabeçada de Depay.

Quando parecia que a Holanda chegaria a um triunfo tranquilo, os EUA aceleraram. Primeiro, Wright recebeu passe errado de Depay, drblou Noppert e bateu, mas Nathan Aké tirou novamente em cima da linha. Em seguida, os americanos diminuíram em lance estranho de Wright que encobriu o goleiro com um toque de primeira. O tento inflamou a torcida e o time norte-americano parecia perto do empate quando a Holanda matou o jogo em belo cruzamento de Blind que Dumfries completou para as redes.

A Holanda pode, portanto, reeditar um duelo histórico com a Argentina, caso o time de Lionel Messi confirme o favoritismo. As seleções duelaram na final de 1978 e na semifinal de 2014, vencidas pelos sul-americanos, e na semifinal de 1998, quando os europeus levaram a melhor.