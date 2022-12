França segura pressão do Marrocos, faz 2 a 0 e pega Argentina na final

Não foi uma grande atuação, mas a França está na final da Copa do Mundo do Catar após vencer o surpreendente Marrocos por 2 a 0, nesta quarta-feira, 14. Os atuais campeões contaram com gols de Theo Hernandez e Kolo Muani e tiveram que suportar uma intensa pressão da seleção africana durante boa parte do confronto, mas resistiram, seguraram a vantagem e vão enfrentar a Argentina na decisão.

A finalíssima do Mundial do Catar está marcada para este domingo, 18, às 12h (de Brasília). França x Argentina vão se enfrentar pela quarta vez em Copas: em 1930 e 1978, os sul-americanos venceram, mas no duelo mais recente, pelas oitavas de final em 2018, os europeus triunfaram em um jogaço, por 4 a 3.

O técnico marroquino Walid Regragui surpreendeu ao mudar o esquema do time e escalar três zagueiros, sacando o volante Amallah. Mas a aposta deu errado logo aos cinco minutos: Varane deu passe em profundidade, o zagueiro El Yamiq errou ao tentar cortar e deixou Griezmann livre para entrar na área. Após finalização travada de Mbappé, a bola sobrou para o lateral Theo Hernandez estufar a rede.

Após sofrer apenas seu segundo gol na Copa – o primeiro havia sido um gol contra, diante do Canadá -, o Marrocos se viu obrigado a partir para cima. E fez isso muito bem, desfazendo o sistema de três zagueiros após lesão de Saïss e encurralando os europeus. Ounahi deu belo chute de fora da área e El Yamiq tentou de bicicleta, mas Lloris fez duas grandes defesas para impedir o gol africano.

A França também teve chances no contra-ataque, ao seu estilo, mas pecou na pontaria. Giroud, que não fez bom jogo, perdeu duas chances claras: primeiro, após passe longo que Saïss não conseguiu cortar, o centroavante francês chutou na trave; depois, sozinho na área, recebeu de Tchouaméni e chutou de primeira, para fora.

No segundo tempo, a pressão do Marrocos aumentou ainda mais. Sobrecarregando o lado esquerdo da defesa francesa, onde Mbappé não voltava para marcar, os comandados de Regragui levaram perigo e forçaram vários bloqueios e cortes desesperados da zaga.

O gol, porém, saiu do outro lado. Aos 34 minutos, Mbappé tabelou com Thuram, fez grande jogada pelo meio da zaga marroquina e bateu desviado; a bola sobrou limpa para o atacante Kolo Muani, sozinho na segunda trave, completar para as redes.

Resta ao Marrocos, que já fez história com a melhor campanha de uma seleção africana em Copas do Mundo, brigar pelo terceiro lugar. A disputa será com a Croácia, eliminada na outra semifinal pela Argentina, em jogo marcado para o sábado, 17, às 12h (de Brasília).