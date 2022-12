O primeiro confronto de quartas de final da Copa do Mundo do Catar está definido: Argentina e Holanda. Neste domingo, 3, a seleção albiceleste fez valer todo o seu favoritismo para vencer a Austrália por 2 a 1, no estádio Ahmad bin Ali. Em tarde especial, Lionel Messi não só abriu o placar, mas também comemorou mil jogos em sua carreira.

Naturalmente, todos os olhares estavam voltados para Lionel Messi. E ele fez a diferença em menos de quarenta e cinco minutos. Ainda assim, o começo da partida foi morno. Quente mesmo só nas arquibancadas, com a hinchada argentina.

A seleção sul-americana cumpriu o roteiro previsto e comandou as ações com bola durante os primeiros vinte minutos. Tocando bola e girando na área australiana, mas sem conseguir penetrar na defesa adversária.

A Austrália resolveu responder e sentiu confortável para atacar, mas logo veio a resposta. Em troca de passes, a Scaloneta aprontou, Otamendi não conseguiu dominar dentro da grande área, mas a bola sobrou para Messi completar do jeito que só ele sabe. Golazo argentino.

Apesar do gol, o treinador argentino percebeu a dificuldade em furar o bloqueio australiano e mexeu no intervalo de jogo. A Argentina passou a jogar com três zagueiros e dois alas, o que permitiu uma pressão maior na saída de bola. A estratégia demorou 12 minutos para dar certo, o goleiro Matt Ryan entregou de graça para Julián Álvarez, que só completou para o segundo tento.

A vantagem deixou a Argentina mais tranquila em campo, os jogadores relaxaram e deram margem para uma reação australiana. Aos 32, Goodwin arriscou do meio da rua e contou com a sorte, ou melhor, com o desvio de Enzo Fernández, que matou o goleiro ‘Dibu’ Martínez.

Com o 2 a 1 no placar, a Austrália passou a acreditar. O lateral Behich fez fila e quase empatou o jogo. Ainda assim, faltou qualidade para os Soccerroos e a time albiceleste conseguiu administrar a situação. No último lance do jogo, Kuol teve a bola do empate e parou no goleiro Martínez.

Confirmada nas quartas de final, a Argentina enfrenta a Holanda na próxima sexta-feira, 9, às 16h (de Brasília). O encontro acontece no estádio Lusail.