Copa do Brasil: Sorteio define jogos das fases iniciais

A CBF sorteou na tarde desta sexta-feira as chaves das fases iniciais da Copa do Brasil de 2018. Serão dez chaves que classificarão cinco equipes às oitavas de final, em que entram as oito equipes da Copa Libertadores (Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco), o campeão da Copa do Nordeste (Bahia), o campeão da Copa Verde (Luverdense-MT) e o campeão da Série B (América-MG).

Atlético-PR, São Paulo, Fluminense e Vitória deram sorte no torneio, jogando a primeira fase, em partida única, dentro de sua região. Internacional, Coritiba, Ponte Preta, Atlético-MG, Sport e Botafogo terão que viajar mais na primeira fase.

Veja os confrontos

Chave 1

Caxias-RS x Atlético-PR (vencedor joga segunda fase em casa)

Tubarão-SC x América-RN

Brusque-SC x Ceará

Real Ariquemes-RO x Londrina (vencedor joga segunda fase em casa)

Chave 2

Boavista-RJ x Internacional

Atlético Itapemirim x Remo (vencedor joga segunda fase em casa)

São Caetano x Criciúma (vencedor joga segunda fase em casa)

Cianorte-PR x ABC

Chave 3

Caldense-MG x Fluminense (vencedor joga segunda fase em casa)

Novoperário-MS x Salgueiro

Ceilândia-DF x Avaí

Interporto-TO x Juventude (vencedor joga segunda fase em casa)

Chave 4

Parnhayba-PI x Coritiba

Uberlândia x Ituano (vencedor joga segunda fase em casa)

Sinop-MT x Goiás (vencedor joga segunda fase em casa)

Vitória da Conquista-BA x Boa Esporte-MG

Chave 5

Nacional-AM x Ponte Preta (vencedor joga segunda fase em casa)

Inter de Limeira-SP x Rio Branco-AC

URT Patos-MG x Paraná

Independente-PA x Sampaio Corrêa-MA (vencedor joga segunda fase em casa)

Chave 6

Madureira x São Paulo

Manaus-AM x CSA (vencedor joga segunda fase em casa)

Novo Hamburgo-RS x Paysandu (vencedor joga segunda fase em casa)

Dom Bosco-MT x CRB

Chave 7

Globo-RN x Vitória (vencedor joga segunda fase em casa)

Corumbaense-MS x ASA-AL

Altos-PI x Atlético-GO

Nova Iguaçu x Bragantino (vencedor joga segunda fase em casa)

Chave 8

Atlético-AC x Atlético-MG

Floresta-CE x Botafogo-PB (vencedor joga segunda fase em casa)

Treze-PB x Figueirense (vencedor joga segunda fase em casa)

Brasiliense x Oeste

Chave 9

Santos-AP x Sport (vencedor joga segunda fase em casa)

Ferroviário-CE x Confiança-SE

Itabaiana-SE x Joinville

São Raimundo-RR x Vila Nova (vencedor joga segunda fase em casa)

Chave 10

Aparecidense-GO x Botafogo

Aimoré-RS x Cuiabá-MT (vencedor joga segunda fase em casa)

Fluminense-BA x Santa Cruz (vencedor joga segunda fase em casa)

Cordino-MA x Náutico