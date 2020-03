Campeonato Paulista é interrompido por tempo indeterminado

Um dia depois da CBF decidir paralisar todos os campeonatos nacionais, a Federação Paulista de Futebol (FPF) resolveu, em reunião com os 16 clubes da primeira divisão, interromper o Campeonato Paulista por tempo indeterminado. A medida ocorreu para seguir as orientações do Ministério da Saúde no combate à transmissão do coronavírus.

O clássico de Campinas entre Guarani e Ponte Preta, que encerra a 10ª rodada do Paulistão nesta segunda-feira 16, às 20h, no estádio Brinco de Ouro, será a última partida realizada na competição por enquanto. O dérbi terá portões fechados.

Durante a tarde, a FPF ainda fará reuniões com os clubes das Séries A2 e A3 (a segunda e terceira divisão estadual, respectivamente) para definir o futuro das duas competições.

Campeonato Mineiro também parou

Outras duas federações também decidiram interromper seus campeonatos por causa do coronavírus. A Federação Mineira de Futebol foi a primeira a tomar a decisão ainda neste domingo 15. A decisão vale para a primeira e a segunda divisão. O último jogo acontece nesta segunda-feira, às 20h30, entre Democrata/GV e Betim Futebol, para encerrar a 6ª rodada do Módulo II, a divisão de acesso.