Alexandre Pato é diagnosticado com pequena lesão cervical após pancada

O atacante Alexandre Pato passou por exames e foi diagnosticado com uma pequena lesão na região cervical, neste domingo, 5. O atacante levou uma pancada do zagueiro Thuler, nas costas e na nuca, e foi substituído ainda no primeiro tempo do empate entre São Paulo e Flamengo, por 1 a 1, no Morumbi, em jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão.

“Foi uma pancada de forte intensidade na região dorsal, que resultou na lesão de ligamento da vértebra e num primeiro momento nos preocupou. Não é nada muito sério, mas incomoda, limita. Ele terá que ficar com o colar [cervical] por uns dias para lhe dar conforto. Paralelamente a isso já começa o tratamento”, disse José Sanches, médico do São Paulo, em comunicado divulgado no site da equipe.

Pessoal, infelizmente a entrada que o Pato sofreu vai obrigá-lo a usar um colar cervical por alguns dias. Mas ele está bem, amanhã já inicia tratamento no Reffis e manda uma mensagem pra vocês… Saiba os detalhes da lesão aqui > https://t.co/RpEBwwPEJR pic.twitter.com/sxMbiDtasm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 6, 2019

O São Paulo divulgou um vídeo em sua redes sociais, onde o jogador tranquiliza os torcedores. “Fala galera! Eu queria através desse vídeo tranquilizar vocês. Eu tive uma lesão de ligamento da vértebra, mas graças a Deus não foi nada tão sério. (…) Espero voltar o mais rápido possível. Eu queria dizer muito obrigado pelas mensagens de apoio e pelas as energias positivas. Vamos, São Paulo!”, disse Pato, em rápida mensagem.

O jogador já começa a recuperação da lesão nesta segunda-feira e será avaliado durante a semana. Assim, o jogador pode ser desfalque para Cuca no confronto com o Fortaleza, no próximo domingo, 12.