Ian Bremmer: “O ajuste fiscal é inevitável”

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O cientista político Ian Bremmer, do Eurasia Group, analisa a virada de Lula e os desafios de seu quarto mandato. Ele aborda a complexidade do ajuste fiscal, a importância da estabilidade econômica, a relação com os EUA e a China, a necessidade de regular as big techs e o papel estratégico do Brasil no tabuleiro geopolítico global. Uma leitura essencial para entender o futuro do país.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O cientista político americano Ian Bremmer, 56 anos, não esconde a paixão pelo Brasil — já esteve no país incontáveis vezes, considera o Rio de Janeiro um dos mais extraordinários centros urbanos do mundo e tem particular predileção pelo jazz nacional. Fundador do prestigiado Eurasia Group, consultoria de risco político com escritórios em seis países, dois deles em Brasília e São Paulo, ele avalia os elementos que levaram à virada de Lula e diz que, no quarto mandato, a vida do petista será mais dura, dada a complexidade do xadrez doméstico e global em que precisará se mover. Entre os duelos mais difíceis no horizonte, a partir de 2027, Bremmer cita a necessidade de apaziguar os mercados, o que exigirá foco no ajuste fiscal. “É preciso encarar o problema”, enfatizou na entrevista concedida por videoconferência de Nova York.

Lula conseguiu reverter as previsões depois de perder no primeiro turno. O que explica a virada? A enorme presença nas redes sociais foi essencial. A campanha petista também se revelou eficiente em assustar muita gente, dizendo que os benefícios sociais estavam sob risco se Flávio Bolsonaro vencesse. Nas últimas semanas, o próprio Lula concedeu várias benesses. E o aumento do comparecimento nas urnas se somou a tudo isso para produzir uma dessas grandes viradas na política.

No mundo inteiro, governantes têm perdido eleições diante do afã por mudança. Por que no Brasil foi diferente? Não acho que a opção por Lula signifique que o sentimento não esteja presente. A questão desse pleito é que os dois candidatos eram bastante impopulares. Lula está com 81 anos e não o considero o quadro ideal para o futuro do Brasil. Por diversos motivos, incluindo seu parentesco, Flávio também não era o melhor candidato. Vale ressaltar que ambos sofreram desgaste. Lula, claro, por estar na cadeira, mas também Flávio, que enfrentou problemas por causa das posições do pai. Enquanto na maioria das eleições da América Latina apenas um dos postulantes era alvo dessa fadiga, no Brasil havia dois. Vejo entre os brasileiros uma elevada preocupação com a corrupção, o que inevitavelmente levará a população a buscar novos nomes e partidos.

Por que a direita não conseguiu repetir o desempenho obtido em quase todos os países da América Latina? A segurança pública, pauta encampada por Flávio, foi fator decisivo na maioria dessas eleições. Mas no cenário brasileiro a questão do custo de vida acabou prevalecendo, e Lula foi visto como mais confiável nessa área.

“Os dois candidatos eram bastante impopulares. Na maioria dos pleitos na América Latina, havia um único postulante ao cargo desgastado pelo poder. No Brasil, eram dois”

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Há suspeitas de tentativa de interferência americana nas eleições brasileiras. O senhor corrobora essa visão? A meu ver, não apenas os Estados Unidos não tiveram papel nenhum, como o próprio Donald Trump foi irrelevante. O presidente americano nem sequer se manifestou sobre a eleição ao longo do processo. Acho que a Casa Branca entendeu que o tiro poderia sair pela culatra.

Até a última quarta, 28, Trump não havia reconhecido a vitória de Lula e ainda levantou dúvidas sobre a legitimidade do pleito. Que mensagem está embutida aí? Nenhuma que importe. Em minha visão, foi uma irregularidade manter as urnas abertas das eleições brasileiras depois do horário oficial. Mas apenas milhares de votos foram registrados nesse período, e Lula venceu com uma diferença de milhões. Daqui a uma, duas semanas, isso não vai mais importar. É lamentável, aliás, que Flávio Bolsonaro tenha repetido o erro do pai ao se recusar a reconhecer o resultado de uma eleição livre e justa. É o tipo de atitude que ajuda a minar a legitimidade das instituições.

Como avalia a decisão de Flávio de fugir para os Estados Unidos depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ter determinado a apreensão de seus passaportes? A decisão do ministro Moraes, seguida da ida de Flávio aos Estados Unidos, deve agravar a percepção de que o tribunal é politizado. A crescente desconfiança nas instituições no Brasil, sobretudo quando dividida por linhas ideológicas, é um problema real. Isso também adiciona uma camada de potencial tensão na relação entre Trump e Lula, mas acho que os dois líderes conseguirão trabalhar juntos.

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Qual deve ser o papel do Brasil diante de tantos países alinhados com o governo Trump na região? O Brasil é muito mais poderoso do que Colômbia, Peru ou Chile. Estamos falando da mais pujante economia da América Latina, ao lado do México, também governado por uma esquerda forte. Lula terá uma relação tranquila com a China, o parceiro comercial mais importante do Brasil, e, ao que tudo indica, um elo comercial de maior estabilidade com os Estados Unidos, à medida que Trump se aproxima do fim do mandato.

O Brasil tem força para resistir a possíveis interferências do presidente americano? Claro. Se Flávio tivesse se tornado presidente, o Brasil acabaria entrando no Escudo das Américas, programa de cooperação militar liderado pelos americanos, e classificaria facções criminosas como organizações terroristas. Lula não fará isso, deve traçar um caminho mais independente. Seguirá como membro do Brics e se aproximará mais dos chineses. O país é ainda uma das nações mais importantes do mundo em termos de biosfera e tem posição estratégica no setor de minerais críticos. O presidente atua de forma muito positiva no caso do meio ambiente, embora se saia pior no que diz respeito às riquezas do subsolo.

“É preciso ter uma economia brasileira forte e estável. Por isso, Lula precisará fazer concessões de forma a aprovar leis que tornem o país mais atraente para os investidores”

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Dadas as diferenças de colorido ideológico, qual seria a conduta mais eficaz para o governo Lula na relação com a Casa Branca? É preciso, antes de tudo, que a economia brasileira seja forte e estável. Por isso, Lula terá de fazer concessões para trabalhar de forma eficiente com um Congresso de inclinação à direita, de modo a aprovar leis que tornem o Brasil mais atraente para os mercados e investidores internacionais. Acredito que será mais difícil agora para o governo passar credibilidade do que foi da última vez. Será necessário fazer nomeações confiáveis para os ministérios da área econômica.

Lula diz que pretende resolver a equação do ajuste fiscal fazendo o país crescer, para que os pobres não paguem a conta. Concorda com a estratégia? O ajuste fiscal é inevitável, mas pode haver muita dor até chegar lá. Só há três maneiras de lidar com ele: gastar menos, tributar mais ou crescer. Não surpreende que quase todo líder ignore as duas primeiras opções, por serem impopulares, e aposte no crescimento. Alguns foram bem-sucedidos em fazer isso, mas a maioria acaba sendo forçada a tomar decisões duras, seja no lado da despesa, seja no da receita. Espero que Lula aja rápido. Sob esse aspecto, o crescimento da oposição no Congresso pode ajudar, servindo de empurrão para dar uma virada na economia com maior celeridade.

O que a experiência internacional ensina nesse campo? Em muitos países europeus, temos observado que, quando o ajuste não é encarado para valer, a punição do mercado é severa. E isso pode desencadear crises de natureza financeira e política.

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Como avalia a insistência da oposição no confronto institucional, chegando a pedir o impeachment de ministros do STF? O Supremo perdeu a legitimidade aos olhos de uma boa parte do povo brasileiro. Se você olhar telefonemas e transcrições das investigações do Banco Master, percebe que aquilo não é adequado. E isso mina o estado democrático de direito. Espero que se faça uma reforma do STF.

O senhor vislumbra uma crise institucional no horizonte brasileiro? É um cenário plausível. Com a desinformação disseminada pelas redes, vejo muitas pessoas não acreditando mais que as instituições as representem. E o perigo reside justamente aí. É um erro apostar contra as instituições, porque é com base na força delas que o país afunda ou flutua. O Brasil já teve liderança militar no passado, e esse não é um bom jeito de conduzir uma nação. A democracia não é perfeita. Há muita corrupção e erosão de freios e contrapesos nos sistemas legal, judicial, político e financeiro. Deve-se fazer uma limpeza, sem dúvida, mas não piorar a situação questionando o que funciona.

A candidatura de Lula acionou o Tribunal Superior Eleitoral, alegando que o algoritmo da Meta o desfavorecia. Como o senhor viu essa polêmica? É verdade que houve deepfakes e má informação promovidas pelas redes, mas o resultado da eleição indica que elas não importaram tanto assim. No final, a esquerda acabou se beneficiando mais das ferramentas digitais, pela maior eficácia em usá-­las para mobilizar eleitores após o primeiro turno.

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No primeiro discurso, Lula afirmou que pretende regular esse setor. É favorável à medida? Tem de ser desse jeito. As big techs não conseguem se autorregular. A inteligência artificial (IA) é incrivelmente poderosa. O algoritmo conhece melhor o usuário do que qualquer outro profissional que convive com ele: médico, advogado, cônjuge, filhos ou pais. É muito poder junto para algo que não seja regulado. Regras e governança por parte dos países são uma via necessária.

As empresas argumentam que a regulamentação pode tolher a liberdade de expressão. É um argumento válido no debate sobre a necessidade de regulação? Bots e modelos de IA não gozam de liberdade de expressão. Essa é uma prerrogativa dos seres humanos. Por essa razão será preciso haver contas verificadas, para garantir que, quando você estiver falando com uma pessoa, ela esteja realmente do outro lado. Se isso não ocorrer, quem perde, em última instância, é a democracia.

No cenário internacional, Lula insiste em construir uma nova ordem mundial, ancorada em alianças entre países em desenvolvimento. Tem chance de dar certo? Os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo, e a China, o segundo. O gigante asiático já não é mais uma nação em desenvolvimento, mas uma superpotência, tecnológica e econômica. Toda grande economia precisa ter relações fortes com ambos. O mundo em desenvolvimento está se tornando mais relevante, mas se considerarmos apenas o Sul Global, sem a China, a estratégia é limitada.

Como o Brasil deve se posicionar neste complexo tabuleiro geopolítico? Como a maior economia da América Latina, detentora da mais importante biosfera do mundo e de parte da Amazônia, que precisa ser protegida. A força brasileira também está em seus minerais críticos, recursos naturais e alimentos, além do imenso capital humano à disposição. Há muitos motivos para estar animado com o Brasil. É preciso agora que as lideranças do país sejam capazes de mostrar tudo isso ao planeta.

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019