Douglas Ruas: “As eleições acabaram”

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Douglas Ruas, o novo governador do Rio, fala sobre sua vitória, a judicialização do pleito e a relação com o governo Lula, destacando a necessidade de respeitar o resultado das urnas. Ele defende uma gestão enérgica contra o crime, com foco em inteligência e presença estatal, além de planos para reverter o déficit financeiro do estado e garantir o apoio ao Carnaval.

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A partir de janeiro, quando Douglas Ruas (PL), 37 anos, assumir o leme no Palácio Guanabara, o Rio de Janeiro passará a ser comandado pelo mais jovem político desde Roberto Silveira, em 1959. Deputado estadual de primeiro mandato, ele surpreendeu ao vencer no primeiro turno, em meio a um duelo marcado por disputas judiciais: após a votação, o TSE anulou os votos de Anthony Garotinho (Republicanos), em uma ação movida pelo ex-­prefeito Eduardo Paes (PSD), que era o favorito no páreo, ainda sob análise. Egresso de São Gonçalo, na região metropolitana, Ruas, um desconhecido da maior fatia da população até as vésperas do pleito, fez campanha colando sua imagem à de Flávio Bolsonaro, a quem se diz grato, mas pondera: “É preciso reconhecer a eleição de Lula”, disse na entrevista concedida no centenário prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), órgão que preside.

O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) contesta o resultado das eleições na Justiça. O senhor teme que isso abale a legitimidade de seu mandato? Essa atitude de meu adversário é um verdadeiro contrassenso. Antes do primeiro turno, o PSD foi à Justiça Eleitoral justamente pedir a anulação dos votos do candidato Anthony Garotinho. O pedido foi atendido pelo TSE, mas a recontagem acabou levando à minha eleição, sendo que a coligação da qual faço parte nem sequer integra a ação. É a primeira vez que eu vejo alguém recorrer da própria vitória na corte. Esse processo, aliás, precisa ser tratado com celeridade, de modo a deixar o imbróglio institucional para trás e restabelecer a estabilidade necessária para o Rio. Quanto a nós, seguimos trabalhando na transição. As eleições acabaram.

O senhor reconheceu a vitória do presidente Lula, ao contrário do que fez o candidato Flávio Bolsonaro, a quem o senhor apoiou. Como avalia essa postura? Não cabe a mim julgar o Flávio. Apenas ele pode tomar suas decisões e fazer seus julgamentos. Sou grato à família Bolsonaro por ter me escolhido para concorrer, e ao Flávio, por toda a parceria ao longo da campanha. Mas a minha posição já deixei bem clara: o presidente Lula foi reeleito para mais quatro anos de mandato. Essa foi a escolha da população e deve ser respeitada. Temos agora que olhar para a frente. É hora de governar.

Flávio errou ao deixar o país? Não sei quais os motivos que o levaram a isso.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a dizer que esteve em uma reunião em que o assunto foi tratado. O senhor tinha alguma informação de que o senador poderia fugir? De maneira alguma. Eu estive em Brasília no dia da eleição. Estava junto de correligionários do PL e ao lado do então candidato. Depois, não tive mais contato com ele. Em nenhum momento ouvi qualquer pessoa cogitar essa possibilidade.

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“Não cabe a mim julgar as decisões do Flávio. Sou grato à família Bolsonaro, mas já deixei clara a minha posição: o Lula foi reeleito. Precisamos olhar para a frente. É hora de governar”

Ele tem condições de comandar a oposição dos Estados Unidos? Essa é uma questão a ser tratada pelo partido. Está tudo ainda muito embrionário. Temos de esperar a formação da nova legislatura no Congresso e o início dos próximos governos. O PL é o gigante dessa eleição. Elegeu 29 senadores, 121 deputados federais, seis governadores e mais de 200 deputados estaduais espalhados pelo Brasil. Tudo o que defendemos segue vivo.

Que tipo de relação espera manter com o presidente Lula? De cordialidade e respeito, olhando para os interesses da população fluminense. Ainda não falei com ele, mas pretendo elencar algumas prioridades, como a negociação da dívida do estado com a União e o aporte de investimentos essenciais. Na lista, estão a estrada de ferro para conectar o Rio de Janeiro ao Espírito Santo e a extensão do metrô na capital.

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O senhor tem defendido uma ação enérgica contra o crime organizado. O que isso significa exatamente? Será tudo dentro dos limites da lei. O governo já apresentou um plano de retomada dos territórios, conforme determina a ADPF das Favelas, editada pelo STF. Ainda não foi homologado, mas pretendo me reunir com o ministro Alexandre de Moraes ainda neste ano. Por meio de um trabalho de inteligência, vamos retirar os líderes das facções criminosas de circulação. O mais importante é o Estado entrar na comunidade para ficar. Não me refiro apenas às forças de segurança, mas a serviços públicos, educação, saúde e urbanismo. Quero ser lembrado por devolver a paz ao Rio.

Algo semelhante foi tentado com as UPPs na gestão de Sérgio Cabral, iniciativa que fracassou, entre outros motivos, pela corrupção policial. Como pretende resolver essa espinhosa questão? Vamos retomar a Secretaria de Segurança, onde as duas polícias serão colocadas sob um comando único. Também pretendemos restituir a Corregedoria Geral Unificada, um órgão independente e com autonomia para tentar impedir que o crime possa cooptar policiais como aliados.

Desde 2019, foram registradas 8 000 mortes de pessoas em confronto com a polícia. Não é uma letalidade alta demais? A polícia não busca o enfrentamento, mas é recebida por tiros de armamentos de guerra. No ano passado, mais de 900 fuzis foram apreendidos somente no Rio. Vamos fazer operações para identificar a localização dos criminosos e cumprir as ordens judiciais contra eles.

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O senhor já defendeu que as mortes causadas pela polícia não devem ser consideradas indicadores de mau desempenho dos agentes. Isso não é um estímulo ao enfrentamento? Não vejo dessa maneira. O Estado não pode punir o policial por algo que não está previsto na lei penal. A legítima defesa é, na verdade, um excludente de ilicitude.

O governador interino Ricardo Couto selou acordos de cooperação com o governo federal para fazer do estado um laboratório de integração no combate ao crime. Pretende mantê-los? Com certeza. Estou otimista com a aprovação da PEC da Segurança e com a criação do Ministério da Segurança Pública. Sempre defendi um gabinete permanente entre as forças de estados e municípios e da União. As facções presentes no Rio agem além de nossas fronteiras, sabidamente com atuação internacional. Essa integração vai ajudar muito a interceptar a entrada de armamentos e entorpecentes que não são sequer produzidos no Brasil.

Vários deputados estaduais foram investigados e até presos por conexões com o crime organizado. O senhor está disposto a enfrentar aliados se estiverem envolvidos com tráfico e milícia? Todo e qualquer agente público que cometer ilicitudes será combatido com o rigor da lei. Mas é importante deixar claro que os casos relatados não envolviam partidos aliados a mim, mas ao meu adversário. Eu defendo inclusive que o Congresso Nacional mude a legislação penal para impor um agravante aos detentores de mandato político que cometam crimes. Quem faz isso trai a população.

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O presidente Lula chegou a afirmar que “se deixassem a Alerj escolher o governador iriam eleger um miliciano”. Como vê essa declaração sobre a Casa sob seu comando? Toda manifestação que trata genericamente de um colegiado é complicada. Temos setenta parlamentares e não sei a quem ele se referiu na ocasião. Mas espero que em breve possamos mostrar, por meio da cooperação com o governo federal, quais são as pessoas que têm vínculos com o crime.

“O governo já apresentou um plano de retomada de territórios e pretendo me reunir com o Alexandre de Moraes para tratar disso. A ideia é o Estado entrar e ficar na comunidade”

O PL defende no Congresso a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, podendo chegar a 14 no caso dos crimes hediondos. Apoia a medida? A redução da maioridade penal protege os jovens. A diferenciação de tratamento faz com que as lideranças criminosas os utilizem para ficar na linha de frente. Um jovem de 16 anos que pega uma arma e mata alguém merece mais punição do que mera medida socioeducativa.

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Como planeja sanar o gigantesco déficit do estado, na casa dos 14 bilhões de reais? Estamos no sexto orçamento deficitário, mas a receita aumentou 21% nesse período. O que houve foi um crescimento indevido das despesas. Defendo um teto de gastos para sanar as contas públicas, mas é impossível reverter esse rombo numa canetada. Teremos de implantar uma regra transitória para alcançar o equilíbrio fiscal nos próximos quatro anos. Farei uma redução maior ainda na estrutura administrativa, com o objetivo de ampliar o espaço para investimentos.

Diversos contratos firmados no governo de seu antecessor, Cláudio Castro, estão sob investigação. Como secretário, nunca esbarrou com nenhum tipo de desmando? Respondo e me responsabilizo por todos os atos praticados na pasta das Cidades, que comandei. Fiz a gestão de mais de 2 bilhões de reais em contratos que alcançaram 73 dos 92 municípios do Rio.

O que justifica seu avanço patrimonial e financeiro por meio das empresas Saur e DM Invest, cujo crescimento coincide com a ascensão política do senhor e de seu pai? Não existe nenhum crescimento fora da realidade. A gente sabe como funciona campanha eleitoral no Brasil. Criam narrativas com o objetivo de prejudicar a reputação dos candidatos. Quem tornou públicas as informações em relação ao meu patrimônio fui eu mesmo. Não tenho nada a esconder.

Mas o senhor é alvo de uma investigação do Ministério Público por suposto peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O que tem a dizer em sua defesa? Trata-se de uma denúncia anônima que foi protocolada junto ao MP, logo após o arquivamento de outro inquérito, em 2023. Naquela ocasião, não fui nem convocado a prestar esclarecimentos. Eram inverdades, ataques políticos. Confio que o desfecho será o mesmo agora.

Na campanha, o senhor, que é evangélico, criticou o Carnaval na Marquês de Sapucaí dizendo ser “um ataque à família”. Vai garantir o financiamento das escolas de samba? Sim. Na semana passada, recebi o atual presidente da Liga das agremiações e reafirmei o compromisso. Esses recursos dão emprego a muita gente, e o resultado econômico para o Rio é enorme. O Carnaval é uma manifestação cultural e deve ser apoiada independentemente da religião de cada um, mas não pode faltar respeito. A festa precisa acontecer sem ninguém zombar da fé do outro.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021