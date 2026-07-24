Arminio Fraga: “O quadro é desastroso”

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Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central, emite um alerta sério sobre a economia brasileira, destacando o acúmulo de dívidas por famílias, empresas e governo. Ele aponta fragilidades fiscais, juros altos e critica a ausência de austeridade, indicando um risco real de recessão em 2027. Uma análise profunda dos desafios atuais.

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Ex-presidente do Banco Central, um dos economistas mais respeitados do Brasil e com grande trânsito no exterior (foi convidado no início de julho por Kevin Warsh, presidente do Federal Reserve, para coordenar o grupo de trabalho que revisará a comunicação da instituição americana), Arminio Fraga não esconde a preocupação com o país. Os mais de 80 milhões de brasileiros inadimplentes e as dificuldades das empresas em rolar dívidas são sintomas de problemas no mercado de crédito que costumam anteceder a períodos recessivos. “O próprio governo encurta o perfil de sua dívida, o que é um sinal claríssimo de que a situação está difícil”, diz. De acordo com Fraga, que é CEO e sócio-fundador da Gávea Investimentos, o presidente Lula é um dos responsáveis pelos problemas. “Dizem que já temos austeridade fiscal demais, mas que austeridade é essa que fez a dívida pública crescer?”, questiona o economista, para quem cortar os gastos requer um compromisso dos três Poderes.

Qual é o aspecto econômico que melhor representa o terceiro mandato de Lula? As estatísticas de emprego e de crescimento foram boas até agora, mas os ingredientes para que o Brasil possa crescer a um ritmo mais acelerado e sustentável ainda não foram acionados. A taxa de investimento continua muito baixa. Sem isso e sem ganhos de produtividade, o país não vai andar. Nesse meio-tempo, as fragilidades da economia estão crescendo.

Que fragilidades são essas? A situação fiscal é bastante grave. Embora o governo tenha criado o arcabouço fiscal, chutou o pau da barraca logo de cara e os resultados estão aí. Em termos médicos, o Brasil está com uma baita febre, representada pelo fato de o país pagar uma taxa muito alta de juro para tomar dinheiro emprestado. Esse “febrão” não pode ser confundido com questões de curto prazo, cíclicas ou de inflação, porque os juros de longo prazo também estão altíssimos. Desde 1994, o crescimento per capita do Brasil foi de 1,3%, que é muito modesto, para não dizer medíocre.

“A situação fiscal é bastante grave. Embora o governo tenha criado o arcabouço fiscal, chutou o pau da barraca logo de cara e os resultados estão aí, na forma de juros altos”

Como o desequilíbrio fiscal agrava esse quadro? Do lado fiscal, as metas que foram definidas no início do mandato nasceram modestas e não foram cumpridas. O fato é que a situação não é sustentável. O mercado de crédito também dá sinais muito preocupantes. Há, pelo menos, 80 milhões de pessoas inadimplentes. Muitas empresas que se endividaram utilizaram instrumentos de securitização e hoje têm dificuldades de rolar suas dívidas. O próprio governo está encurtando o perfil de sua dívida, o que é um sinal claríssimo de que a situação está difícil. Eu entendo que o governo não queira emitir papel de trinta anos pagando inflação mais 8% ao ano, mas, por outro lado, assim ele aumenta o risco de sua própria rolagem.

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Ainda que muitos problemas acompanhem o país há décadas, há também a resistência de Lula em cortar gastos. Diante disso, o que se pode prever de um eventual quarto mandato dele? O presidente mantém uma liderança relevante nas pesquisas e é o favorito hoje para vencer as eleições. A pergunta que deve ser feita é qual será o Lula que teremos em um quarto governo. Sei que é difícil para o presidente aceitar, mas há uma certa semelhança com o governo de Dilma Rousseff, quando foi feito um grande esforço para vencer a eleição, estourando as contas de uma maneira espetacular. A situação atual do Brasil requer muito mais um governo do estilo Lula 1, do que do Lula 3 ou da Dilma. Não tem como tapar o sol com a peneira.

Tudo indica que o adversário de Lula na eleição será o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O que se pode esperar de um eventual governo dele? O que se pode levar em conta é o governo de seu pai, Jair Bolsonaro, que foi imensamente problemático, a começar pela própria questão da sobrevivência da democracia, para mim inegociável. Seu pai trouxe um economista liberal para o governo, mas ele próprio não é um liberal, nem do ponto de vista econômico, nem do político. Aquilo criou várias tensões que não podemos esquecer. Foi um governo que não apoiou vacinação, facilitou a venda de armas e munições e não esteve à altura dos desafios sociais do país.

Recentemente, o senhor afirmou que romper a polarização política é essencial para o país voltar a crescer. Há condições de surgir uma terceira via nesta eleição? Entre os nomes mais conhecidos, eu diria que os governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema talvez pudessem oferecer respostas que contassem com o apoio do Congresso para tirar o Brasil dessa situação. Quero crer que um Congresso que, apesar de alguns traços ideológicos confusos, pode ser visto como de centro-direita se sentiria mais responsável pelo país ao trabalhar com um governo da mesma linha política.

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Em março, o senhor declarou apoio à pré-candidatura de Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul. Sem ele na corrida eleitoral, o senhor pretende apoiar outro nome? Não pretendo. Eu me expus muito nos últimos anos e não me arrependo. Sou partidário de procurar o melhor voto possível para o Brasil. Eu tenho votado na linha original do PSDB, onde eu a encontrar. Sou um pouco órfão daquele PSDB histórico, pois é o que representava a melhor chance de o país se desenvolver e oferecer mais oportunidade a todos. O governador Eduardo Leite certamente se apresentava nessa linha geral. O governador Caiado tem um histórico mais conservador, mas fez um governo de qualidade em Goiás. Pode ser uma boa opção.

Que temas econômicos estão travados pela polarização política e merecem um debate menos apaixonado e mais racional? É saudável haver um pêndulo político que oscile um pouco para o conservadorismo e, depois, para a esquerda, mas ele precisa ser curto. O Brasil é um país muito desigual, por isso é difícil construir soluções, e é natural que haja essa oscilação, mas o pêndulo não precisa ser uma bola de demolição. Há alguns grandes blocos de soluções para o país se desenvolver. O primeiro é promover uma reforma importante da previdência, hoje deficitária a perder de vista. Outro aspecto tem a ver com a qualidade do Estado. Nenhum país se desenvolve sem um Estado que funcione bem, que entregue serviços de qualidade à população. Daí vêm ganhos de produtividade e sociais. Um terceiro bloco são os gastos tributários. Quando se somam todos os subsídios e benefícios fiscais, incluindo os estaduais, em parte injustificáveis, chega-se a 9% do PIB. Não é possível que a gente não consiga cortar pelo menos uns 3 pontos percentuais disso. O Brasil precisa passar por uma boa peneirada, porque o quadro geral é desastroso. Uma verdadeira vergonha. Por outro lado, há muito espaço para melhorar em todas as áreas, o que viabilizaria um crescimento acelerado e inclusivo.

O senhor concorda com quem diz que, sem um forte ajuste fiscal, o Brasil para em 2027? Eu não diria que o país vai parar, mas pode ser até pior. Acho que podemos entrar em uma recessão. O mercado de crédito dá sinais preocupantes e, quando isso acontece, geralmente acaba mal. Se o pior cenário se materializar, não tem muita mágica que se possa fazer.

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Em que ponto o atual governo mais errou? Há quem diga que o Brasil já tem austeridade fiscal demais, mas que austeridade é essa que fez o gasto público sair de um quarto do PIB para um terço nos últimos quarenta anos? Não houve austeridade nenhuma. Faltou prioridade. Faltou encarar esses gastos e também os gastos tributários que levam o governo a renunciar a receitas. Hoje, alguém pode ser tributado em 8% e outra pessoa com a mesma renda, em 27%.

“Não descarto uma recessão em 2027. Por isso, tenho recomendado às empresas e às pessoas que tomem muito cuidado com as dívidas. Preservem o caixa e não peguem empréstimos”

Mas o senhor já trabalha, de fato, com um cenário de recessão no ano que vem? Trabalho, sim. Acho até provável. Por isso, tenho recomendado às empresas bastante cuidado com o endividamento. É preciso preservar o caixa. Às vezes, pessoas perplexas com o que estão vendo me perguntam o que fazer agora. Em geral, eu começo dizendo para não tomarem dinheiro emprestado. O empréstimo será um paliativo, mas o custo é fatal. Não o tome. É o ponto principal. Tente organizar a sua vida. Reconheço que, para uma parcela enorme da população, é impossível se planejar financeiramente, porque as pessoas vivem na linha d’água e qualquer problema as quebra. Mas, para quem pode, tome cuidado.

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Após o Plano Real, havia a sensação de que o Brasil enfim decolaria. Em que ponto o país perdeu o rumo? O Plano Real foi um marco. Na sequência, o país enfrentou algumas crises que revelaram problemas antes ocultos pela inflação. Houve a crise bancária, a crise fiscal e depois a crise cambial. Elas foram resolvidas antes do primeiro governo Lula, que enfrentou uma crise de desconfiança. Lula e o PT tiveram uma atuação excelente no primeiro mandato e superaram a crise. No meio do Lula 1, eu realmente achava que o Brasil daria certo, mas logo a coisa começou a se perder. A disciplina fiscal foi desaparecendo, ideias velhas e fracassadas foram recicladas. Por várias razões — algumas externas, como a pandemia —, o Brasil saiu dos trilhos e não voltou até agora. É um problema de natureza política. Não é um problema tecnocrático. A pergunta que me faz perder o sono é por que a gente não aprende com esses erros do passado?

Sendo um problema político, quanto o Legislativo, que também pressiona por mais gastos, e o Judiciário, que defende os penduricalhos, são responsáveis por essa situação crítica nas contas públicas? Em termos econômicos, os penduricalhos do Judiciário têm algum peso e, sobretudo, são um absurdo ético. Mas a maior responsabilidade cabe ao Executivo e ao Legislativo. Cortar os gastos requer um grau de negociação que tem se mostrado difícil, mas é um fato que, sem o Legislativo, isso não andará. O maestro dessa orquestra é o Executivo, mas não se pode atribuir a ele toda a responsabilidade.

O presidente da Argentina, Javier Milei, é o modelo de parte da direita e promoveu grandes cortes de gastos. Como o senhor o avalia? Ele encontrou um país destruído por oitenta anos de peronismo. O grande mérito de Milei foi encarar essa questão de frente, ainda que do jeito dele. Sua visão libertária da economia tem feito muito bem à Argentina. Parte de seu ajuste foi meio tosco, mas não tinha jeito. Havia muito o que fazer nesse caso. Não vejo nele nenhuma inclinação ditatorial, como apontam alguns críticos, e, por isso, torço muito para que dê certo. Seria muito bom.

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Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005