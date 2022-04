Zelensky recebe representantes dos EUA na Ucrânia

A assessoria da presidência ucraniana confirmou que o presidente Volodymyr Zelensky, recebeu os secretários de Estado e de Defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken e Lloyd Austin, respectivamente, em Kiev. É a visita mais importante de representantes americanos desde o início da invasão russa na Ucrânia.

Por questões de segurança, a reunião foi pouco divulgada por ambos os governos. Zelensky se limitou a fazer um comentário genérico nas redes sociais em agradecimento aos EUA. “Sou agradecido ao presidente Joe Biden e o povo dos EUA pela liderança e suporte à Ucrânia. Hoje, os ucranianos estão unidos e fortes, e a amizade e parceria entre Ucrânia e EUA está mais forte do que nunca”, tuitou o presidente.

Two months of heroic nationwide resistance of 🇺🇦 to the Russian aggression have passed. I’m grateful to @POTUS and the people of 🇺🇸 for leadership in supporting 🇺🇦. Today the Ukrainian people are united and strong, and 🇺🇦-🇺🇸 friendship and partnership are stronger than ever! https://t.co/5KzjLDJLVO

