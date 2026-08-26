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Zelensky é surpreendido por presente inusitado de boxeador

Presidente da Ucrânia recebeu pugilista americano Terence Crawford

Por Flávio Monteiro 26 ago 2026, 16h35 | Atualizado em 27 ago 2026, 12h03
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de camisa preta, e o ex-jogador de basquete Dwight Howard, de camisa polo cinza, apertam as mãos e sorriem em um escritório luxuoso com móveis de madeira escura e detalhes dourados
Terence Crawford (esq.) e Volodymyr Zelensky (Representação Oficial do Presidente da Ucrânia na Internet/Divulgação)
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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, recebeu um presente inusitado nesta quarta-feira, 26. Durante um encontro com o ex-boxeador americano Terence Crawford, o político foi surpreendido com uma filhote de American Pit Bull Terrier. A fêmea, batizada de Freya, foi um presente do pugilista em solidariedade a Kiev, que enfrenta uma conflito prolongado com a Rússia desde 2022.

“Hoje, na Ucrânia, está o lendário boxeador americano Terence Crawford. Ele tem apoiado nosso país e nosso povo desde os primeiros dias da guerra”, disse Zelensky em uma publicação no Telegram. “Seu avô Athos sobreviveu à ocupação russa de Bucha, e agora Freya leva seu nome em homenagem ao futuro sistema de defesa aérea FREYJA como símbolo da nossa proteção”, completou.

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