Zelensky chega à Casa Branca para encontro com Biden

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou à Casa Branca para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quarta-feira, 21. Ele foi recebido por Biden e pela primeira-dama, Jill Biden.

Os dois líderes têm um encontro bilateral agendado. Na visita ao Salão Oval desta tarde, os dois devem conversar por cerca de duas horas. O presidente americano deve comunicar formalmente o envio de quase US$ 2 bilhões em assistência adicional de segurança à Ucrânia, incluindo um novo e sofisticado sistema de defesa aérea conhecido como Patriot.

Após a chegada de Zelensky, Biden comentou sobre a marca de 300 dias da guerra da Rússia na Ucrânia.

“É uma honra estar ao seu lado na defesa unida contra a guerra brutal travada por Putin”, disse. “Difícil de acreditar, 300 dias passando por isso, e Putin empreendeu um ataque brutal ao direito dos ucranianos de existir como nação, bem como ataques a pessoas ucranianas inocentes sem razão nenhuma além de pura intimidação”, acrescentou, referindo-se a ataques russos contra infraestrutura civil e energética.

Putin está “tentando usar o inverno como uma arma”, disse Biden, e assegurou que os americanos, juntamente com os aliados europeus, vão continuar apoiando a Ucrânia.

Depois disso, Zelensky, presenteou Biden com o prêmio de Herói Ucraniano, depois que os dois líderes falaram a repórteres da Casa Branca.

Esta é a primeira viagem internacional de Zelensky desde o início da guerra. O presidente ucraniano estava vestido com sua típica calça verde-militar e um moletom com uma pequena insígnia do brasão da Ucrânia.

Ainda hoje, ele dará uma coletiva de imprensa com Biden e fará uma reunião com o americano Congresso.

Ao chegar nos Estados Unidos, Zelensky disse que estava no país para agradecer ao povo americano, ao presidente Biden e ao Congresso por seu “apoio tão necessário”.

“Estou em Washington hoje para agradecer ao povo americano, ao presidente e ao Congresso pelo apoio tão necessário. E também para continuar a cooperação para aproximar nossa vitória”, disse Zelensky em um post em seu canal oficial no Telegram.

“Farei uma série de negociações para fortalecer a resiliência e as capacidades de defesa da Ucrânia. Em particular, discutiremos a cooperação bilateral entre a Ucrânia e os Estados Unidos com o presidente Joseph Biden”, continuou. “No próximo ano, devemos devolver a bandeira ucraniana e a liberdade para toda a nossa terra, para todo o nosso povo”.

A segurança precisou ser reforçada devido à curta visita de Zelensky aos Estados Unidos, devido a preocupações de que a Rússia poderia tentar atacar o presidente ucraniano. Assim, nem altos funcionários do governo, nem funcionários da embaixada da Ucrânia dos Estados Unidos, foram informados sobre o cronograma da viagem.

O desejo de visitar o país aliado era conhecido, mas o presidente ucraniano se preocupava em pôr em risco a situação militar no país.

Além disso, a emissora americana CNN informou que Zelensky não queria viajar se não houvesse um desenvolvimento significativo nas relações bilaterais entre a Ucrânia e os Estados Unidos, mas a confirmação do plano do governo Biden de enviar o novo pacote de assistência de defesa foi vista por Kiev como uma grande mudança no relacionamento entre os dois aliados.