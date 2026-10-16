William e Kate perdem posto de membros mais populares da Família Real

Antes vistos como os membros mais populares da Família Real britânica, o príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, foram ultrapassados por um nome inesperado: a princesa Ana. De acordo com a empresa de pesquisas YouGov, a irmã mais nova de Charles III conquistou 67% de avaliações favoráveis entre o público.

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Na segunda posição aparece Kate, com 64%, seguida de perto por William, que registra 62%. O atual monarca, Charles III, divide mais opiniões, com 53% de aprovação. Sua esposa, a rainha Camilla, tem um índice ainda menor, de 33%.

Porém, ninguém assume uma popularidade mais baixa que o Duque e a Duquesa de Sussex. Príncipe Harry e Meghan Markle registram, respectivamente, 29% e 22% de avaliações favoráveis, os índices mais baixos entre os integrantes citados.

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