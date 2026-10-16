William e Kate perdem posto de membros mais populares da Família Real
Levantamento do YouGov aponta mudança no ranking de popularidade da monarquia britânica
Antes vistos como os membros mais populares da Família Real britânica, o príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, foram ultrapassados por um nome inesperado: a princesa Ana. De acordo com a empresa de pesquisas YouGov, a irmã mais nova de Charles III conquistou 67% de avaliações favoráveis entre o público.
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Na segunda posição aparece Kate, com 64%, seguida de perto por William, que registra 62%. O atual monarca, Charles III, divide mais opiniões, com 53% de aprovação. Sua esposa, a rainha Camilla, tem um índice ainda menor, de 33%.
Porém, ninguém assume uma popularidade mais baixa que o Duque e a Duquesa de Sussex. Príncipe Harry e Meghan Markle registram, respectivamente, 29% e 22% de avaliações favoráveis, os índices mais baixos entre os integrantes citados.