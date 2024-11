Vulcão na Islândia entra em erupção pela sétima vez no ano; Veja vídeos

Um vulcão na Península de Reykjanes, a cerca de 30 quilômetros capital da Islândia, entrou em erupção nesta quarta-feira, 22, e levou ao fechamento de uma usina geotérmica e à retirada de hóspedes de dois hotéis na lagoa geotérmica Blue Lagoon, um dos principais pontos turísticos da região. Trata-se da sétima vez que o vulcão entra em atividade apenas neste ano. Até 2021, a península não registrava ocorrências em 800 anos.

“A erupção, que começou às 23:14 em 20 de novembro, está em andamento. No entanto, a atividade ao longo da fissura eruptiva diminuiu em aproximadamente 600 metros de sua extremidade sul, de acordo com medições de drones conduzidas pelas Forças Especiais do Comissário Nacional de Polícia”, disse o Icelandic Met Office, órgão de meteorologia do governo.

“O fluxo de lava que cruzou Grindavíkurvegur e o oleoduto de água quente para o oeste continuou viajando para o oeste. Ao meio-dia, a lava atingiu o estacionamento da Blue Lagoon e continua avançando. A taxa de avanço foi medida em mais de 100 metros por hora entre 12:09 e 13:35”, acrescentou o comunicado.

A erupção foi “significativamente menor do que a última erupção, que começou em 22 de agosto”, quando o fluxo de lava atingiu 250 mil litros por segundo e abriu uma fissura de quatro quilômetros. Dessa vez, a taxa ficou em 130 mil litros por segundo, numa abertura de três quilômetros.

Voos não foram afetados nesta quinta-feira, 22, informou o Visit Iceland, portal de turismo do país, mas área permanece fechada para turistas. Uma passageira, inclusive, filmou a erupção enquanto sobrevoava a área de avião.

“O bem-estar dos moradores e visitantes é a maior prioridade, e a infraestrutura islandesa é projetada e construída para suportar eventos sísmicos como esses. O país ostenta alguns dos protocolos de preparação vulcânica mais sofisticados do mundo para proteger pessoas e infraestrutura, e os geocientistas da Islândia são amplamente experientes no gerenciamento de atividade vulcânica”, apontou o Visit Iceland.

A Islândia está situada na placa tectônica que separa América do Norte e Europa. Por isso, seus quase 400 mil habitantes estão acostumados com tremores e atividades vulcânicas. Em 2023, o país registrou 1.000 terremotos em apenas 24 horas. Ao todo, o país conta com 32 vulcões ativos.