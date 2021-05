Vulcão entra em erupção e gera pânico na República Democrática do Congo

A erupção do vulcão Nyragongo, na República Democrática do Congo, atingiu vilarejos e deixou ao menos 15 pessoas mortas, informaram neste domingo as autoridades do país. Até o momento não há confirmação quanto ao número de vítimas, mas as agências internacionais dão conta de centenas de habitantes.

Moradores de Goma, cidade próxima ao vulcão, entraram em pânico, e tentaram fugir. Cerca de 30 mil pessoas deixaram suas casas. Muitas delas cruzaram a fronteira e migraram para Ruanda, país vizinho cuja fronteira está próxima das áreas mais afetadas.

Metade da pista do aeroporto ficou tomada pela lava, o que dificulta a chegada de ajuda humanitária e a evacuação da cidade.

Além da lava, a cidade que tem cerca de dois milhões de pessoas, foi atingida pela cinza e pelos gases tóxicos do vulcão. Moradores relataram dificuldades em respirar.

Em 2002 o vulcão Nyragongo também entrou em erupção. Mais de cem mil pessoas ficaram refugiadas naquela ocasião.