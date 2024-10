Vitória de Trump nas eleições agravaria inflação nos EUA, dizem especialistas

O ex-presidente americano Donald Trump prometeu durante sua campanha eleitoral que “a inflação desapareceria completamente” se ele voltasse à Casa Branca. Apesar da promessa ser tentadora para muitos americanos revoltados com o aumento nos preços há três anos e meio, a maioria dos economistas tradicionais diz que uma vitória do candidato republicano nas eleições de novembro teria o efeito oposto, de acordo com reportagem da Associated Press, publicada nesta terça-feira, 15.

“Sob meu plano, as rendas vão disparar, a inflação vai desaparecer completamente, os empregos vão voltar com tudo, e a classe média vai prosperar como nunca, nunca antes”, disse Trump em julho.

Os especialistas alegam que os planos de Trump de deportar milhões de trabalhadores imigrantes e impor tarifas enormes sobre produtos importados e exigir uma voz nas políticas de taxas de juros do Federal Reserve não acabaria com a inflação, mas a tornariam pior.

Previsões negativas

No mês passado, o Peterson Institute for International Economics fez uma previsão de que as propostas políticas de Trump aumentariam os preços nos dois primeiros anos de seu mandato. A análise concluiu que a inflação, que normalmente registraria 1,9% em 2026, subiria para entre 6% e 9,3% se as propostas econômicas de Trump fossem adotadas.

Em junho, 16 economistas vencedores do Prêmio Nobel assinaram uma carta expressando estarem “profundamente preocupados” com o risco de que um segundo mandato de Trump “reviva” a inflação, que despencou desde o pico de 9,1% em 2022 e está quase de volta à meta de 2% do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano).

“Embora cada um de nós tenha uma visão diferente sobre os detalhes das políticas econômicas, todos concordamos que a agenda econômica de Joe Biden é vastamente superior à de Donald Trump”, diz a carta, acrescentando que “pesquisadores apartidários preveem que, se Donald Trump implementar sua agenda com sucesso, isso aumentará a inflação”.

Apesar de muitos economistas não concordarem com a agenda econômica da vice-presidente, eles não consideram suas políticas como particularmente inflacionárias.

Impostos sobre importações

Um dos principais responsáveis pelo aumento da inflação em um possível governo de Trump seria seu plano para impor impostos sobre importações, segundo os especialistas.

O republicano quer impor uma tarifa de 60% sobre todos os produtos chineses e uma tarifa “universal” de 10% ou 20% sobre todos os demais produtos estrangeiros que entrarem nos EUA. Ele argumenta que as tarifas protegem os trabalhadores americanos da competição estrangeira e oferecem uma série de outros benefícios.

No entanto, o Peterson Institute calculou que os impostos propostos pelo candidato republicano acarretariam em uma perda pós-impostos de US$ 2.600 (cerca de 14.700 reais) por ano para uma família americana típica.