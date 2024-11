Vilarejo de família de Kamala na Índia faz orações por vitória da democrata

Com apenas um dia até as eleições presidenciais nos Estados Unidos, marcadas para terça-feira, 5, a torcida pela vitória de Kamala Harris vai além das fronteiras americanas. No vilarejo de Thulasendrapuram, no sul da Índia, onde nasceu o avô materno da democrata, a comunidade local se mobilizou para fazer orações pela candidata.

A milhares de quilômetros de Washington, o vilarejo foi tomado por mensagens de boa sorte em tâmil, enquanto pujas — rituais de oração — são realizados diariamente. No templo local, o nome de Kamala está gravado em uma pedra ao lado do de seu avô, que nasceu há mais de um século na vila. Do lado de fora, uma grande faixa celebra a “filha da terra” e deseja sucesso na eleição. O Sr. Gopalan, avô de Harris, e sua família migraram para Chennai, onde ele trabalhou como funcionário do governo até sua aposentadoria.

Harris frequentemente menciona a influência de sua mãe, Shyamala Gopalan Harris, que nasceu em Chennai e superou desafios significativos em sua trajetória acadêmica e profissional nos EUA, tornando-se uma respeitada cientista na pesquisa de câncer de mama e mantendo sempre viva a conexão com suas raízes.

Quatro anos atrás, o vilarejo ganhou atenção internacional quando os moradores rezaram pela vitória de Harris nas eleições de 2020, celebrando sua posse como vice-presidente dos EUA com fogos de artifício e distribuições de comida. Agora, diante de uma disputa acirrada com Donald Trump, a comunidade renova suas orações diárias, confiando que suas raízes indianas trarão sorte à candidata.

A disputa entre Harris e Trump se intensificou na reta final da eleição, com as pesquisas de intenção de voto indicando um cenário extremamente disputado. De acordo com a média de pesquisas do jornal The New York Times, Harris está ligeiramente à frente, com 49% contra 48% de Trump, um cenário praticamente idêntico ao da semana passada.