Vídeo: protesto contra cúpula do G7 tem Tesla incendiado e ataque a prédio da ONU
Mobilização ocorreu em Genebra às vésperas de reunião entre as maiores economias do mundo
Milhares de manifestantes se reuniram nas ruas de Genebra, na Suíça, no último domingo 14 para protestar contra uma cúpula do G7, grupo das sete maiores economias do mundo, que começou nesta segunda-feira, 15, do outro lado da fronteira, na França. Cerca de 20 mil pessoas participaram de uma marcha que inicialmente foi pacífica, mas rapidamente resultou em ataques contra uma agência das Nações Unidas e no incêndio de um automóvel Tesla, montadora do bilionário Elon Musk.
En Ginebra, batalla campal contra la reunión de los imperialistas del G7, los manifestantes atacaron los bancos de la ciudad y se defendieron ferozmente ante la represión policial que gaseó masivamente la protesta.
Como diría Bertolt Brecht, “¿Qué delito es atacar un banco… pic.twitter.com/60seqccD5ASiga
— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 14, 2026
🔴🔥 EN DIRECT – Premiers débordements à Genève. Des vitrines ont été cassées et une première voiture est en feu. #G7 pic.twitter.com/vuuUg9zbET
— SuisseAlert (@SuisseAlert) June 14, 2026
De acordo com a agência de notícias Reuters, os manifestantes entraram em confronto com a polícia local, chegando a arrancar tijolos do chão para usar como arma contra os agentes. As autoridades, por sua vez, dispararam gás lacrimogêneo na tentativa de conter a multidão. O cenário de turbulência já era esperado, uma vez que marchas contra o capitalismo, a desigualdade e as mudanças climáticas têm sido comuns ao longo de encontros do G7 nos últimos anos.
Preocupações prévias com episódios de violência fizeram com que centenas de tropas anti-choque fossem despachados às ruas de Genebra e levaram empresas a bloquearem a fachada de seus edifícios com tábuas. “Essa é uma tentativa de assustar os participantes, assustar as pessoas e desencorajá-las de saírem para protestar”, apontou o manifestante Mattia Piccard à Reuters sobre a presença policial.
A mobilização de domingo visava criticar o G7 enquanto um símbolo da concentração de poder político e econômico, além de parte integral de um sistema que contribui para a manutenção da desigualdade. “É uma reunião dos ricos que mostra mais uma vez como os ricos podem ficar ainda mais ricos enquanto os pobres ficam para trás”, definiu a manifestante Pippa Saugy. Já a participante Clélia Colin afirma que “os valores representados pelo G7 são completamente misóginos e contribuem para a desigualdade”.
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Temas nervosos
Formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, o Grupo dos Sete reúne as principais economias dos chamados “países desenvolvidos”, além de contar com uma representação da União Europeia. As cúpulas ocorrem anualmente, e a cidade francesa de Evian-les-Bains, às margens do Lago Genebra, é a sede do encontro deste ano.
Espera-se que a agenda seja dominada pelas guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e suas repercussões político-econômicas. Estão em pauta ainda os desequilíbrios econômicos globais, com foco no aumento das exportações da China e a baixa produtividade dos países europeus. A ascensão da Inteligência Artificial (IA) também será discutida extensamente: uma dúzia de executivos sêniores de empresas de tecnologia foram convidados para falar sobre as ameaças e oportunidades do setor.