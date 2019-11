Vídeo: mulher salva coala de incêndio na Austrália

Uma mulher arriscou sua vida nesta terça-feira 19 para salvar um coala preso em um incêndio florestal no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália.

A australiana, identificada apenas como Toni pela imprensa local, passava pelo local de carro quando viu o animal atravessando a estrada. Ela desceu do veículo e o retirou de uma árvore, usando sua camiseta para protegê-lo do fogo.

No vídeo, é possível ver a mulher jogando água no coala para aliviar as queimaduras.

O animal foi levado para um hospital veterinário especializado em coalas, em Port Macquarie, a 50 quilômetros do local. Os veterinários afirmaram que as queimaduras estavam “em condições muito graves”, mas garantiram que o coala passa bem.

Animais silvestres são algumas das principais vítimas dos incêndios florestais que vêm atingindo o leste da Austrália nas últimas semanas. De acordo com o governo australiano, pelo menos 350 coalas morreram por causa das chamas.

O fogo já queimou 1 milhão de hectares, o equivalente a seis vezes a cidade de São Paulo, e destruiu mais de 450 casas.

No verão, os incêndios de ervas daninhas e de várzea são frequentes na Austrália, mas este ano começaram mais cedo. As mudanças e os ciclos climáticos causaram uma seca excepcional, um baixo índice de umidade e ventos fortes, que contribuem para causar os incêndios na vegetação rasteira.