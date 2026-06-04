Ler Resumo





Um ataque de drone atingiu o aeroporto do Kuwait, deixando um morto e 63 feridos. Kuwait acusa o Irã, que nega e aponta para falha de mísseis americanos. O incidente ocorre em meio à escalada de ataques entre Irã e EUA no Golfo Pérsico, com ações mútuas que fragilizam negociações de paz.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um vídeo divulgado pelo governo do Kuwait mostra o momento em que um drone militar atinge o aeroporto internacional do país nesta quarta-feira, 3. De acordo com as Forças Armadas, uma pessoa morreu e outras 63 ficaram feridas, enquanto Irã e Estados Unidos trocam ataques no Golfo Pérsico.

Autoridades do Kuwait afirmaram que a explosão foi provocada por um ataque com drone iraniano, que atingiu o Terminal 1 do Aeroporto Internacional do Kuwait. Os voos foram suspensos e retomados horas depois, segundo a autoridade de aviação civil do país.

Continua após a publicidade

O porta-voz do Ministério da Defesa do Kuwait, Saud Abdulaziz Al-Atwan, classificou o episódio como “uma agressão criminosa iraniana que resultou em danos materiais significativos ao edifício e ferimentos”.

A mídia estatal iraniana, no entanto, negou que Teerã tenha mirado o aeroporto do Kuwait. Segundo a Guarda Revolucionária Islâmica, a explosão foi provocada por mísseis interceptores dos Estados Unidos que não atingiram seus alvos.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, tropas americanas lançaram um míssil contra um petroleiro que supostamente tentava driblar o bloqueio dos EUA aos Estreito de Ormuz, rota vital para o comércio internacional de petróleo, na noite de terça-feira 2. O cerco impede o tráfego comercial de e para o Irã, uma espécie de retaliação ao fechamento da passagem pelo Irã desde a eclosão do conflito.

Os Estados Unidos também disseram ter abatido três drones “lançados pelo Irã contra marinheiros civis que transitavam legitimamente em águas regionais”, sem dar mais detalhes, e atingido alvos na ilha iraniana de Qeshm.

Continua após a publicidade

Após os incidentes, a Guarda Revolucionária disse que “as Forças Armadas agressivas dos EUA atingiram um petroleiro iraniano perto do Estreito de Ormuz com um projétil aéreo, causando danos à casa de máquinas da embarcação” e advertiu que as “respostas devem servir de lição”.

A escalada das tensões mostra a fragilidade das negociações de paz, estagnadas há semanas, entre os dois lados da guerra, iniciada em 28 de fevereiro.