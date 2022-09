Vídeo mostra chefe mercenário russo recrutando prisioneiros; assista

O fundador do grupo paramilitar Wagner, que tem ajudado a Rússia na guerra na Ucrânia, apareceu em imagens vazadas tentando recrutar prisioneiros para lutar pelo Exército russo.

Nas filmagens, é possível ver Yevgeniy Prigozhin abordando um grande grupo de detentos, dizendo a eles que suas sentenças seriam anuladas caso optassem por ir à guerra. O vídeo confirma as especulações que vêm sendo levantadas há algumas semanas de que o Kremlin estaria oferecendo contratos para prisioneiros lutarem na Ucrânia.

#Russia In this video, a man who looks similar to Yevgeny Prigozhin recruits prisoners for the war in Ukraine. He calls himself the representative of the Wagner Group, promises a pardon after half a year. He says they need stormtroopers & that this war is harder than in Chechnya pic.twitter.com/yTn3NiEtZM

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 14, 2022