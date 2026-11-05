Vídeo: incêndio em edifício de Nova York deixa ao menos seis mortos e vários feridos

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Um incêndio devastador em um prédio residencial no Brooklyn, Nova York, causou a morte de seis pessoas e deixou vários feridos, incluindo bombeiros. As chamas, que começaram na madrugada, mobilizaram mais de 230 profissionais de emergência. A causa está sob investigação, com atenção a uma possível bateria de íons de lítio.

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Um incêndio em um prédio residencial no Brooklyn, bairro na cidade de Nova York, deixou ao menos seis mortos e vários feridos, informaram autoridades locais nesta quinta-feira, 5. As chamas começaram durante a madrugada.

O Corpo de Bombeiros de Nova York comunicou que mais de 230 profissionais, incluindo bombeiros e médicos de emergência, foram enviados ao local, próximo a Sunset Park, após o registro do incêndio por volta da 01h40 locais (03h40 em Brasília).

Six people died and seven others were injured—including three firefighters—after a fast-moving, three-alarm fire tore through a two-story row frame building in the Sunset Park neighborhood of Brooklyn, New York. https://t.co/lSm58ooaqw — BREAKING NEWS (@TheNewsTrending) November 5, 2026

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Ao chegarem ao local, as equipes de emergência constataram que o primeiro e o segundo andares do edifício estavam tomados pelas chamas. As quatro vítimas fatais tiveram o óbito confirmado ainda no local, segundo o Corpo de Bombeiros, enquanto um homem e uma mulher foram levados ao hospital ainda vivos, mas não resistiram aos ferimentos, acrescentou o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

Outros seis civis ficaram feridos — dois deles em estado crítico —, assim como três bombeiros.

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O prefeito da cidade, o democrata Zohran Mamdani, afirmou estar “profundamente consternado” com as mortes e pediu que os nova-iorquinos “reservem um momento para orar pela plena recuperação daqueles que ficaram feridos”.

A causa do incêndio na maior cidade dos Estados Unidos está sendo investigada.

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Uma equipe especializada em materiais perigosos foi enviada ao local devido à presença de uma bateria de íons de lítio, embora ainda não esteja claro se ela teve relação com o episódio.