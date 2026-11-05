🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

Vídeo: incêndio em edifício de Nova York deixa ao menos seis mortos e vários feridos

Dois andares de prédio residencial no Brooklyn foram tomados pelas chamas; causa do fogo está sob investigação

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 12h35
Dois bombeiros, um de costas com capacete vermelho e jaqueta amarela e preta, e outro de frente com capacete branco e luva azul, inspecionam a entrada de uma casa parcialmente queimada. A fachada da casa está carbonizada, com escombros pretos no chão e na varanda. Ao lado, uma casa branca intacta com toldo metálico.
Incêndio em prédio residencial no Brooklyin, na cidade de Nova York, EUA, deixou ao menos seis mortos. -  (X/Reprodução)
Continua após publicidade
Vídeo: incêndio em edifício de Nova York deixa ao menos seis mortos e vários feridos Priorize VEJA no Google

Um incêndio em um prédio residencial no Brooklyn, bairro na cidade de Nova York, deixou ao menos seis mortos e vários feridos, informaram autoridades locais nesta quinta-feira, 5. As chamas começaram durante a madrugada.

O Corpo de Bombeiros de Nova York comunicou que mais de 230 profissionais, incluindo bombeiros e médicos de emergência, foram enviados ao local, próximo a Sunset Park, após o registro do incêndio por volta da 01h40 locais (03h40 em Brasília).

Continua após a publicidade

Ao chegarem ao local, as equipes de emergência constataram que o primeiro e o segundo andares do edifício estavam tomados pelas chamas. As quatro vítimas fatais tiveram o óbito confirmado ainda no local, segundo o Corpo de Bombeiros, enquanto um homem e uma mulher foram levados ao hospital ainda vivos, mas não resistiram aos ferimentos, acrescentou o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

Outros seis civis ficaram feridos — dois deles em estado crítico —, assim como três bombeiros.

Continua após a publicidade

O prefeito da cidade, o democrata Zohran Mamdani, afirmou estar “profundamente consternado” com as mortes e pediu que os nova-iorquinos “reservem um momento para orar pela plena recuperação daqueles que ficaram feridos”.

A causa do incêndio na maior cidade dos Estados Unidos está sendo investigada.

Continua após a publicidade

Uma equipe especializada em materiais perigosos foi enviada ao local devido à presença de uma bateria de íons de lítio, embora ainda não esteja claro se ela teve relação com o episódio.

Publicidade
TAGS:
Estados Unidos
Incêndios
Nova York
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).