Vídeo: incêndio em edifício de Nova York deixa ao menos seis mortos e vários feridos
Dois andares de prédio residencial no Brooklyn foram tomados pelas chamas; causa do fogo está sob investigação
Um incêndio em um prédio residencial no Brooklyn, bairro na cidade de Nova York, deixou ao menos seis mortos e vários feridos, informaram autoridades locais nesta quinta-feira, 5. As chamas começaram durante a madrugada.
O Corpo de Bombeiros de Nova York comunicou que mais de 230 profissionais, incluindo bombeiros e médicos de emergência, foram enviados ao local, próximo a Sunset Park, após o registro do incêndio por volta da 01h40 locais (03h40 em Brasília).
🚨#BREAKING: Multiple firefighters are battling a massive Hazardous Chemical Warehouse fire 📌#Queens | #Newyork Currently, multiple firefighters and other authorities are on the scene of a massive four-alarm hazardous warehouse chemical fire in Queens, New York. https://t.co/pruu6J0e2lSiga
— The Q Files (@TheQFiles_) November 1, 2026
Six people died and seven others were injured—including three firefighters—after a fast-moving, three-alarm fire tore through a two-story row frame building in the Sunset Park neighborhood of Brooklyn, New York. https://t.co/lSm58ooaqw
— BREAKING NEWS (@TheNewsTrending) November 5, 2026
Ao chegarem ao local, as equipes de emergência constataram que o primeiro e o segundo andares do edifício estavam tomados pelas chamas. As quatro vítimas fatais tiveram o óbito confirmado ainda no local, segundo o Corpo de Bombeiros, enquanto um homem e uma mulher foram levados ao hospital ainda vivos, mas não resistiram aos ferimentos, acrescentou o Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).
Outros seis civis ficaram feridos — dois deles em estado crítico —, assim como três bombeiros.
O prefeito da cidade, o democrata Zohran Mamdani, afirmou estar “profundamente consternado” com as mortes e pediu que os nova-iorquinos “reservem um momento para orar pela plena recuperação daqueles que ficaram feridos”.
A causa do incêndio na maior cidade dos Estados Unidos está sendo investigada.
Uma equipe especializada em materiais perigosos foi enviada ao local devido à presença de uma bateria de íons de lítio, embora ainda não esteja claro se ela teve relação com o episódio.