Vídeo: Força do furacão Milton arranca teto de estádio na Flórida

Fortes ventos provocados pelo furacão Milton arrancaram parte do teto do estádio Tropicana Field, casa do time de beisebol Tampa Bay Rays, durante passagem da tempestade pela Flórida na noite desta quarta-feira, 9. O local estava sendo usado como ponto de apoio para socorristas e operações de resgate.

Embora o telhado tenha sido projetado para suportar ventos de até 185 km/h, segundo o time de beisebol, a estrutura foi comprometida quando os ventos alcançaram a velocidade de 162 km/h.

O teto de fibra de vidro revestido de teflon do estádio é inclinado “para reduzir os custos de resfriamento e proteger melhor o estádio de furacões”, de acordo com o site do Tropicana Field.

https://x.com/pagewebber/status/1844211375729754433

No início da semana, o governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou que o Tropicana Field estava sendo convertido em um acampamento com capacidade para 10.000 pessoas, destinado a apoiar os socorristas e as operações de remoção de escombros após a passagem do furacão.

O Tampa Bay Rays, por sua vez, emitiu um comunicado no domingo afirmando que “o Tropicana Field não está sendo usado como abrigo” e orientando os moradores da região a seguirem as instruções das autoridades.

Furacão Milton

O furacão Milton tocou o solo da Flórida em Siesta Key, na noite de quarta-feira com ventos de até 205 quilômetros por hora, deixando um rastro de destruição ao atravessar o estado americano.

Por volta da meia-noite, a tempestade havia destruído mais de 100 casas e deixado vítimas fatais. De acordo com o site poweroutage.us, que rastreia relatórios de serviços públicos, mais de 3 milhões de residências e empresas ficaram sem energia durante a madrugada.

Na quinta-feira, o furacão enfraqueceu para a categoria 1, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, mas ainda pode derrubar árvores e danificar o exterior de casas.

Mesmo antes de chegar, o furacão já vinha provocando chuvas intensas na Flórida. Mais cedo, ao menos 11 tornados se formaram em diversas regiões do estado, segundo relatos do serviço meteorológico.