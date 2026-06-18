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Vídeo: CEO morre após queda de jato executivo nos EUA

Aeronave caiu quando fazia o trajeto de San José del Cabo, no México, para Austin, no Texas; Seis pessoas estavam a bordo

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 16h16
Joshua Baer, fundador da Capital Factory, morreu após um acidente com um jato executivo no Texas, nos Estados Unidos.
Joshua Baer, fundador da Capital Factory, morreu após um acidente com um jato executivo no Texas, nos Estados Unidos.  (Redes sociais/Reprodução)
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O fundador e CEO da aceleradora de startups Capital Factory, Joshua Baer, morreu após a queda de um jato executivo no Texas, nos Estados Unidos, na noite de terça-feira, 16. 

De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), a aeronave, um Cessna 680A operado pela NetJets, caiu por volta das 22h, no horário local, quando seguia de San José del Cabo, no México, para Austin, no Texas. Seis pessoas estavam a bordo.

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Os pilotos relataram problemas mecânicos durante o voo e pediram autorização para realizar um pouso de emergência em um aeroporto próximo, segundo a agência de notícias Associated Press. O jato acabou caindo em uma rodovia, se partiu em dois e pegou fogo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos pilotos e demais passageiros.

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“Embora a perda de vidas seja profundamente lamentável, é nada menos que um milagre que essa tragédia não tenha se tornado um evento fatal em massa”, disse o prefeito de Laredo, Victor Treviño, durante uma entrevista coletiva.

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Joshua Baer era um empreendedor conhecido no Texas por sua atuação no desenvolvimento do ecossistema de tecnologia de Austin. Ele costumava se definir como “Austinpreneur” uma combinação entre o nome da cidade e a palavra inglesa para empreendedor.

Em 2023, ele recebeu a chave da cidade de Austin em reconhecimento à contribuição para o desenvolvimento econômico e tecnológico local.

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O perfil de Baer no LinkedIn informava que ele era casado e tinha três filhos.

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