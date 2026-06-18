Vídeo: CEO morre após queda de jato executivo nos EUA

De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), a aeronave, um Cessna 680A operado pela NetJets, caiu por volta das 22h, no horário local, quando seguia de San José del Cabo, no México, para Austin, no Texas. Seis pessoas estavam a bordo.

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Os pilotos relataram problemas mecânicos durante o voo e pediram autorização para realizar um pouso de emergência em um aeroporto próximo, segundo a agência de notícias Associated Press. O jato acabou caindo em uma rodovia, se partiu em dois e pegou fogo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos pilotos e demais passageiros.

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“Embora a perda de vidas seja profundamente lamentável, é nada menos que um milagre que essa tragédia não tenha se tornado um evento fatal em massa”, disse o prefeito de Laredo, Victor Treviño, durante uma entrevista coletiva.