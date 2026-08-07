Veja Essa: Paolla Oliveira, Deborah Secco e Marco Rubio

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Falas impactantes de Paolla Oliveira sobre IA e Deborah Secco sobre o tempo, com Cleo Pires falando de Fábio Jr. Roberto de Carvalho e Lilibeth assumem romance, enquanto Christiane Torloni celebra o envelhecer. Lula defende o SUS e a Fifa recua em planos, evidenciando um panorama de declarações marcantes.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

“Gelei quando vi um vídeo pornográfico falso com o meu rosto.”

PAOLLA OLIVEIRA, atriz, ao condenar o uso desenfreado e desonesto da inteligência artificial

“A melhor coisa que o tempo me roubou foi a vontade de provar que eu tô certa. A gente gasta uma energia absurda, né?”

DEBORAH SECCO, atriz

“O meu pai teve a humildade e a sabedoria de reconhecer coisas que, para mim, era importante que ele reconhecesse.”

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CLEO PIRES, ao tratar da reaproximação com Fábio Jr.

“Hoje, saímos oficialmente do armário.”

ROBERTO DE CARVALHO, viúvo de Rita Lee, ao assumir o namoro com a empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho, que foi casada com o ex-presidente Fernando Collor de Mello

“A Venezuela precisa de um momento de transição, com eleições legítimas.”

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MARCO RUBIO, secretário de Estado do governo de Donald Trump

“Envelhecer é essa sensação de dever cumprido com o passado, mas sem perder a curiosidade pelo futuro.”

CHRISTIANE TORLONI, atriz, 69 anos, que recentemente foi vista surfando

“Assim como nós, mulheres, não podemos lutar sozinhas por nossos direitos, e precisamos dos homens, a comunidade LGBT também não consegue brigar sozinha por seus interesses; precisamos todos estar unidos.”

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MARION COTILLARD, atriz francesa conhecida pelo papel de Édith Piaf no cinema

“As pessoas apareciam no hospital para se despedirem de mim.”

PHIL COLLINS, cantor e compositor, ao detalhar o drama de seu período de alcoolismo, que chegou ao auge em 2024. Desde então, vive sóbrio

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“Depois de ouvir atentamente todos os pontos de vista, ficou claro que o projeto criou divisões que, independentemente do apoio recebido, já não atendem ao objetivo que motivou sua criação.”

GIANNI INFANTINO, presidente da Fifa, ao recuar da ideia de vender parte das ações da entidade para investidores estrangeiros. O anúncio e o recuo, depois de severas críticas, põem em xeque a reeleição do italiano, em 2027, severamente atacado pelos cartolas da UEFA, a federação europeia

“Estou muito feliz por ter chegado aqui e agradeço aos torcedores pela paciência que tiveram para me esperar.”

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VOZINHA, o hoje lendário goleiro da seleção de Cabo Verde, ao desembarcar em Santiago do Chile, contratado pelo Colo-Colo

“Tenho duas coisas na vida. A camisa do SUS, a camisa do Corinthians, a camisa do Vasco. Não é a do Flamengo. Do Vasco.”

LULA, ao defender o Sistema Único de Saúde e as cores dos times de predileção

Publicado em VEJA de 7 de agosto de 2026, edição nº 3007