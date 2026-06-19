Veja Essa: Keir Starmer, Elon Musk e Timothée Chalamet

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Esta edição de VEJA traz declarações marcantes de líderes globais e personalidades. Keir Starmer sobre a proibição de redes para menores, Zelensky condenando ataque à catedral de Kiev, e Elon Musk projetando um trilhão com SpaceX. Há também alertas sobre o Super El Niño, ebola no Congo e outras falas polêmicas.

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“Estamos devolvendo às crianças sua infância.”

Keir Starmer, primeiro- ministro britânico, justificando a proibição no Reino Unido do acesso às redes sociais a menores de 16 anos

“É um dos mais graves crimes da Rússia cometidos contra a cultura cristã até hoje.”

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, sobre o ataque das forças de Vladimir Putin a uma catedral histórica de Kiev, episódio que resultou em cinco mortos

“Um grande evento está por vir. Pode até ser um evento recorde.”

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Adam Scaife, chefe de previsões de médio e longo prazo do Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido, sobre o Super El Niño confirmado pelos climatologistas

“Ficaria surpreso se a receita não ultrapassar 1 trilhão de dólares em 2031.”

Elon Musk, o primeiro trilionário do mundo, depois que uma de suas empresas, a SpaceX, se tornou a maior abertura de capital da história no mercado de ações

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“Continuamos empenhados e apelamos aos nossos parceiros e doadores para que mobilizem recursos com urgência a fim de fortalecer nossa resposta e salvar vidas.”

Jean Kaseya, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, a respeito do disparo dos casos de ebola na República Democrática do Congo — surto que já ultrapassou 800 pessoas infectadas e 190 mortes

“Michelle Obama é um homem.”

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Josh Hokit, lutador americano e apoiador de Trump, difamando a ex-primeira-dama dos EUA depois de vencer um combate do UFC na Casa Branca

“Fiquei extremamente feliz pelo time. Depois do que aconteceu nas últimas Copas, essa vitória é especialmente importante.”

Julian Nagelsmann, técnico da seleção da Alemanha, após a vitória por 7 a 1 sobre a estreante Curaçao, ciente das últimas duas péssimas campanhas da equipe na Copa do Mundo

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“Melhor que o Oscar!”

Timothée Chalamet, ator americano e fã dos New York Knicks, celebrando a conquista do seu time na NBA e desdenhando da academia de cinema

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“Homens vulneráveis precisam de tanta proteção quanto mulheres vulneráveis.”

Shania Twain, cantora country canadense, que aos 60 anos veio a público dizer por que não se considera feminista

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000