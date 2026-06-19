Veja Essa: Keir Starmer, Elon Musk e Timothée Chalamet
As frases que marcaram a semana
“Estamos devolvendo às crianças sua infância.”
Keir Starmer, primeiro- ministro britânico, justificando a proibição no Reino Unido do acesso às redes sociais a menores de 16 anos
“É um dos mais graves crimes da Rússia cometidos contra a cultura cristã até hoje.”
Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, sobre o ataque das forças de Vladimir Putin a uma catedral histórica de Kiev, episódio que resultou em cinco mortos
“Um grande evento está por vir. Pode até ser um evento recorde.”
Adam Scaife, chefe de previsões de médio e longo prazo do Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido, sobre o Super El Niño confirmado pelos climatologistas
“Ficaria surpreso se a receita não ultrapassar 1 trilhão de dólares em 2031.”
Elon Musk, o primeiro trilionário do mundo, depois que uma de suas empresas, a SpaceX, se tornou a maior abertura de capital da história no mercado de ações
“Continuamos empenhados e apelamos aos nossos parceiros e doadores para que mobilizem recursos com urgência a fim de fortalecer nossa resposta e salvar vidas.”
Jean Kaseya, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, a respeito do disparo dos casos de ebola na República Democrática do Congo — surto que já ultrapassou 800 pessoas infectadas e 190 mortes
“Michelle Obama é um homem.”
Josh Hokit, lutador americano e apoiador de Trump, difamando a ex-primeira-dama dos EUA depois de vencer um combate do UFC na Casa Branca
“Fiquei extremamente feliz pelo time. Depois do que aconteceu nas últimas Copas, essa vitória é especialmente importante.”
Julian Nagelsmann, técnico da seleção da Alemanha, após a vitória por 7 a 1 sobre a estreante Curaçao, ciente das últimas duas péssimas campanhas da equipe na Copa do Mundo
“Melhor que o Oscar!”
Timothée Chalamet, ator americano e fã dos New York Knicks, celebrando a conquista do seu time na NBA e desdenhando da academia de cinema
“Homens vulneráveis precisam de tanta proteção quanto mulheres vulneráveis.”
Shania Twain, cantora country canadense, que aos 60 anos veio a público dizer por que não se considera feminista
Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000