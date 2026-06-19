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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
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Mundo

Veja Essa: Keir Starmer, Elon Musk e Timothée Chalamet

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 19 jun 2026, 10h41
Keir Starmer
Keir Starmer (Toby Shepheard/AFP)
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Veja Essa: Keir Starmer, Elon Musk e Timothée Chalamet Priorize VEJA no Google

“Estamos devolvendo às crianças sua infância.”
Keir Starmer, primeiro- ministro britânico, justificando a proibição no Reino Unido do acesso às redes sociais a menores de 16 anos

“É um dos mais graves crimes da Rússia cometidos contra a cultura cristã até hoje.”
Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, sobre o ataque das forças de Vladimir Putin a uma catedral histórica de Kiev, episódio que resultou em cinco mortos

“Um grande evento está por vir. Pode até ser um evento recorde.”

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Adam Scaife, chefe de previsões de médio e longo prazo do Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido, sobre o Super El Niño confirmado pelos climatologistas

“Ficaria surpreso se a receita não ultrapassar 1 trilhão de dólares em 2031.”
Elon Musk, o primeiro trilionário do mundo, depois que uma de suas empresas, a SpaceX, se tornou a maior abertura de capital da história no mercado de ações

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“Continuamos empenhados e apelamos aos nossos parceiros e doadores para que mobilizem recursos com urgência a fim de fortalecer nossa resposta e salvar vidas.”
Jean Kaseya, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, a respeito do disparo dos casos de ebola na República Democrática do Congo — surto que já ultrapassou 800 pessoas infectadas e 190 mortes

“Michelle Obama é um homem.”

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Josh Hokit, lutador americano e apoiador de Trump, difamando a ex-primeira-dama dos EUA depois de vencer um combate do UFC na Casa Branca

“Fiquei extremamente feliz pelo time. Depois do que aconteceu nas últimas Copas, essa vitória é especialmente importante.”
Julian Nagelsmann, técnico da seleção da Alemanha, após a vitória por 7 a 1 sobre a estreante Curaçao, ciente das últimas duas péssimas campanhas da equipe na Copa do Mundo

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“Melhor que o Oscar!”
Timothée Chalamet, ator americano e fã dos New York Knicks, celebrando a conquista do seu time na NBA e desdenhando da academia de cinema

Shania Twain
Shania Twain (Jeff Spicer/ABA/Getty Images)
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“Homens vulneráveis precisam de tanta proteção quanto mulheres vulneráveis.”
Shania Twain, cantora country canadense, que aos 60 anos veio a público dizer por que não se considera feminista

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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