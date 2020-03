Vaticano anuncia celebrações da Semana Santa sem público

Todas as celebrações da Semana Santa ocorrerão sem a presença de fiéis na praça de São Pedro, anunciou neste domingo o Vaticano. o objetivo é evitar a propagação do coronavírus.

“Além disso, comunicamos que até o domingo 12 de abril de 2020 as audiências gerais do Santo Padre e a recitação da Oração Mariana do ‘Angelus’ dos dias domingo serão transmitidas apenas via ‘streaming’ (ao vivo pela internet)”, diz o comunicado do Vaticano.

As missas afetadas pela determinação são as do Domingo de Ramos (5 de abril), Quinta-feira Santa (9 de abril), Sexta-feira Santa e o Caminho da Cruz no Coliseu Romano (10 de abril), Sábado Sagrado da Vigília Pascal (11 de abril) e Domingo de Páscoa (12 de abril) com a tradicional benção “Urbi et Orbi”.

A basílica e a praça estão fechadas para visita desde a última terça-feira, dia 10, e devem permanecer até 3 de abril, conforme determinação das autoridades italianas.

Segundo o último balanço deste sábado, 1.441 pessoas morreram vítimas do coronavírus na Itália, o país mais afetado da Europa. Mais de 21.000 italianos foram diagnosticados com a doença, 3.500 deles somente nas últimas 24 horas.