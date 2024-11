Uruguai tem segundo turno das eleições neste domingo

Os 3,4 milhões de habitantes do Uruguai decidirão quem será o próximo presidente do país neste domingo, 24. Na disputa para suceder o atual governante, Lacalle Pou, estão Yamandú Orsi, da centro-esquerda, e Álvaro Delgado, da centro-direita. Segundo a imprensa uruguaia, a disputa deve ser acirrada.

Ao contrário do clima de polarização presente nas recentes disputas no Brasil e na Argentina, o Uruguai está relativamente livre de grandes tensões políticas. Orsi, por exemplo, se define como uma “esquerda moderna” e diz que não pretende promover mudanças bruscas caso vença o pleito.

A votação começou às 8h e deve ser encerrada às 19h30, no horário local (o mesmo de Brasília). Os primeiros resultados, contudo, são esperados para apenas duas horas depois do fim do pleito.

No primeiro turno, Orsi recebeu 43,9% dos votos e Delgado, 26,8%. O candidato da direita, contudo, tem o apoio do Partido Colorado, que, junto com a sua legenda, compôs quase 42% dos votos na ocasião.