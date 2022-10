Ucrânia rompe linhas de frente russas em grande avanço no sul

O Exército da Ucrânia conquistou nesta segunda-feira, 3, seu maior avanço no sul do país desde o início da guerra. As forças ucranianas romperam linhas de frente da Rússia e progrediram ao longo do rio Dnipro, ameaçando cercar milhares de soldados russos.

Kiev ainda não deu uma confirmação oficial dos ganhos, mas fontes russas reconheceram que uma ofensiva de tanques ucranianos avançou dezenas de quilômetros ao longo da margem oeste do rio, reconquistando várias aldeias ao longo do caminho.

O avanço reflete os recentes sucessos ucranianos no leste, que mudaram a maré na guerra contra a Rússia. Enquanto isso, Moscou tenta escalar o conflito anexando territórios na Ucrânia, convocando reservistas e ameaçando retaliação nuclear.

“A informação é tensa, vamos colocar dessa forma, porque, sim, houve de fato avanços”, disse Vladimir Saldo, o líder russo instalado em partes ocupadas da província de Kherson, na Ucrânia, à televisão estatal russa.

“Há um assentamento chamado Dudchany, bem ao longo do rio Dnipro, e ali mesmo, naquela região, houve um avanço. Há assentamentos ocupados por forças ucranianas”, disse ele.

Dudchany fica a cerca de 40 quilômetros de distância do posto em que o Exército da Ucrânia estava apenas um dia antes, indicando um dos avanços mais rápidos da guerra e, de longe, o mais rápido no sul. Nessa região, as forças russas festão fortemente reforçadas desde o início da guerra, em uma linha de frente majoritariamente estática.

Embora Kiev tenha mantido silêncio, como em outras grandes ofensivas, algumas autoridades falaram de “relatórios não confirmados de avanços”. Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia, postou uma foto de soldados ucranianos posando com a bandeira do país sobre uma estátua dourada de um anjo – segundo ele, na vila de Mikhailivka, cerca de 20 quilômetros à frente da posição anterior do Exército.

“Nos últimos dias, vimos a primeira foto de Osokorivka. Vimos nossos soldados perto da entrada de Mikhailivka, vimos nossos soldados em Khreschenivka, ao lado do monumento. Isso significa que nossas forças armadas estão se movendo poderosamente ao longo das margens do Dnipro, mais perto de Beryslav”, disse Serhiy Khlan, membro do conselho regional de Kherson, à agência de notícias Reuters.

“Oficialmente, ainda não há essa informação, mas as páginas de redes sociais (russas) que estão em pânico confirmam absolutamente essas fotos”, afirmou Khlan.

O avanço no sul reflete as táticas que trouxeram vitórias a Kiev em setembro no leste da Ucrânia, onde suas forças rapidamente ganharam controle das linhas de suprimentos russas, forçando Moscou a recuar. O atual avanço visa linhas de abastecimento para milhares de soldados russos – até 25.000 – na margem oeste do Dnipro, para onde o Kremlin enviou seu Exército para deter um contra-ataque anunciado pela Ucrânia em agosto.

Blogueiros militares russos descreveram um avanço de tanques ucranianos por dezenas de quilômetros de território ao longo da margem do rio Dnipro.

“Quando tantos canais russos estão soando o alarme, geralmente significa que eles estão com problemas”, escreveu Rob Lee, membro sênior do instituto de pesquisa do Foreign Policy Research Institute, no Twitter.