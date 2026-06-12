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Ucrânia recupera mais território do que perde e interrompe avanço russo, afirma Kiev

Comandante das Forças Armadas ucranianas atribui resultado a uma campanha para atingir depósitos, comboios e linhas de abastecimento russas

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 18h38 | Atualizado em 12 jun 2026, 18h53
Soldados ucranianos
Soldados ucranianos preparam o drone de ataque Bliskavka para atacar posições russas na direção de Kostiantynivka, Oblast de Donetsk, Ucrânia, em 15 de maio de 2026 (Diego Herrera Carcedo/Anadolu via/Getty Images)
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A Ucrânia afirmou ter retomado mais território do que perdeu para a Rússia ao longo de maio, interrompendo uma sequência de avanços mensais das forças de Moscou. Segundo o comandante-chefe das Forças Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskii, o resultado reflete uma estratégia voltada a sufocar a logística inimiga, com ataques cada vez mais frequentes a depósitos de combustível, munições e rotas de abastecimento.

Em publicação no Telegram nesta sexta-feira, 12, Syrskii afirmou que a diferença entre as áreas recuperadas e perdidas no mês passado foi de quase 100 quilômetros quadrados em favor da Ucrânia. O portal ucraniano Militarnyi, citando fontes militares, estimou ganhos líquidos ainda maiores, de cerca de 120 quilômetros quadrados.

Dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), centro de pesquisa sediado em Washington que monitora o conflito, apontam na mesma direção. Segundo a organização, a Rússia perdeu o controle de aproximadamente 280 quilômetros quadrados em maio, enquanto avançou sobre cerca de 40 quilômetros quadrados de território ucraniano.

De acordo com Syrskii, as forças de Kiev recuperaram cerca de 600 quilômetros quadrados desde o início de 2026.

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As autoridades ucranianas atribuem os resultados à intensificação dos ataques contra as linhas de suprimento russas. A estratégia consiste em atingir depósitos de combustível e munições, tanto em solo quanto durante o transporte, para dificultar o abastecimento das tropas inimigas.

O ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, afirmou que o número de ataques contra alvos localizados a mais de 50 quilômetros da linha de frente dobrou em maio na comparação com abril. “A estratégia de bloqueio logístico está funcionando”, declarou.

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Segundo Syrskii, quase 2.000 ofensivas desse tipo foram realizadas apenas no mês passado.

Apesar dos números favoráveis a Kiev, a Rússia continua registrando avanços em alguns trechos da linha de frente. Observadores militares relataram progressos russos nos arredores de Konstiantynivka, cidade estratégica da região de Donetsk que integra o cinturão defensivo ucraniano no leste do país. De acordo com o ISW, Moscou já controla cerca de 13% da área urbana.

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O presidente russo, Vladimir Putin, mantém como prioridade a conquista da parcela de Donetsk que ainda escapa ao controle russo. No entanto, os prazos estabelecidos pelo Kremlin para atingir esse objetivo já foram descumpridos diversas vezes.

Guerra dos drones

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Segundo dados divulgados por Kiev, drones ucranianos de curto e médio alcance atingiram cerca de 180 mil alvos em maio, um aumento de 12,7% em relação ao mês anterior. O governo também afirma ter ampliado sua capacidade de interceptar drones Shahed lançados pela Rússia, apesar da escalada nos ataques.

Enquanto isso, Moscou enfrentaria dificuldades para repor suas perdas. Syrskii afirmou que, desde o início do ano, a Rússia recrutou menos soldados do que o número de baixas acumuladas no mesmo período. Dados divulgados por veículos independentes russos também apontam desaceleração no ritmo de alistamento, apesar do aumento dos bônus oferecidos a novos recrutas.

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Embora os números apresentados por Kiev não possam ser verificados de forma independente, eles reforçam a percepção de que a guerra entrou em uma nova fase: menos marcada por grandes ofensivas terrestres e cada vez mais definida pela disputa logística e pelo uso massivo de drones para desgastar a capacidade operacional do inimigo.

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