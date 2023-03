Ucrânia nega ter realizado ataque de drone em território russo

Mykhailo Podolyak, assessor do presidente Volodymr Zelensky, negou nesta quarta-feira, 1, que a Ucrânia realizou ataques dentro do território russo. Na véspera, Moscou acusou Kiev de uma série de tentativas de bombardeios com drones, inclusive na capital.

“A Ucrânia não ataca o território da Federação Russa. A Ucrânia está travando uma guerra defensiva para desocupar todos os seus territórios. Isso é um axioma”, disse ele no Twitter.

Ele acrescentou: “Processos de pânico e desintegração estão se acumulando na Federação Russa, refletidos por um aumento nos ataques internos a instalações de infraestrutura por objetos voadores não identificados.”

Segundo a agência de notícias Reuters, o Kremlin respondeu à declaração, também nesta quarta-feira, dizendo que não acreditava na Ucrânia.

Na terça-feira 28, o Ministério da Defesa da Rússia acusou a Ucrânia de realizar uma série de tentativas de ataques com drones contra a infraestrutura dentro do território russo, incluindo perto de Moscou, depois que um incêndio eclodiu em um depósito de petróleo em Tuapse, no território de Krasnodar.

A mídia russa reportou que, por volta das 2h no horário local, do dia 28 de fevereiro, dois drones com explosivos atacaram o depósito de petróleo da Rosneft perto da cidade de Tuapse. A distância até o território controlado pela Ucrânia é de 430 km.

As autoridades fecharam brevemente o espaço aéreo acima de São Petersburgo após a detecção de um objeto voador não identificado pelas Forças Armadas.

Os governadores de duas regiões russas que fazem fronteira com o leste da Ucrânia – Kursk e Belgorod – acusaram repetidamente as forças armadas ucranianas de bombardear a fronteira, visando alvos civis na Federação Russa.